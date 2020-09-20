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Составы команд на матч Заря - Шахтер. Корниенко и Трубин в старте
"Горняки" сыграют в 3-м туре против луганчан
В рамках 3-го тура УПЛ луганская "Заря" примет донецкий "Шахтер". Начало матча - 17:00.
Команды объявили свои стартовые составы на этот поединок.
"Шахтер": Трубин - Додо - Кривцов - Степаненко - Тайсон - Мораес - Марлос - Корниенко - Соломон - Патрик - Матвиенко.
Запасные: Пятов, Бондарь, Маркос, Тете, Коваленко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Фернандо
"Заря": Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Цыганикс - Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Назарина - Кабаев, Громов
Запасные: Василь, Жуниор, Гречкин, Цвек, Сухарь, Чайковский, Янаков, Гладкий, Перович