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Составы команд на матч Заря - Шахтер. Корниенко и Трубин в старте

Премьер-лига
(3 голосов)

"Горняки" сыграют в 3-м туре против луганчан

Составы команд на матч Заря - Шахтер. Корниенко и Трубин в старте
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В рамках 3-го тура УПЛ луганская "Заря" примет донецкий "Шахтер". Начало матча - 17:00.

Команды объявили свои стартовые составы на этот поединок.

"Шахтер": Трубин - Додо - Кривцов - Степаненко - Тайсон - Мораес - Марлос - Корниенко - Соломон - Патрик - Матвиенко.

Запасные: Пятов, Бондарь, Маркос, Тете, Коваленко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Фернандо

"Заря": Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Цыганикс - Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Назарина - Кабаев, Громов

Запасные: Василь, Жуниор, Гречкин, Цвек, Сухарь, Чайковский, Янаков, Гладкий, Перович

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) УПЛ
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