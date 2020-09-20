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Сидорчук сыграл 150 матчей за Динамо в УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

Сергей достиг этой отметки, благодаря выходу на поле в матче со "Львовом"

Сидорчук сыграл 150 матчей за Динамо в УПЛ
Новина українською

В рамках 3-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Львов" со счетом 3:1.

Капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук вышел в перерыве на поле и отыграл 45 минут. Этот поединок стал для украинского хавбека 150-м в рамках чемпионата Украины в футболке киевского клуба.

Сидорчук - 19-й футболист "Динамо", которому покорилось подобное достижение.

Матчи Сергея Сидорчука за "Динамо" по сезонам чемпионатов Украины

  • 2012/2013 – 7 матчей (0 голов)
  • 2013/2014 – 14 (2)
  • 2014/2015 – 22 (3)
  • 2015/2016 – 19 (1)
  • 2016/2017 – 27 (4)
  • 2017/2018 – 10 (0)
  • 2018/2019 – 23 (1)
  • 2019/2020 – 25 (1)
  • 2020/2021 – 3 (0)

Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за "Динамо" в чемпионатах Украины

№ п/п

Дата

Соперник

Счет (поле)

1-й

10.03.2013

"Волынь"

2:0 (г)

50-й

04.10.2015

"Ворскла"

4:0 (г)

100-й

25.08.2018

"Ворскла"

1:0 (д)

150-й

19.09.2020

"Львов"

3:1 (д)
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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) УПЛ
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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