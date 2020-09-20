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Сидорчук сыграл 150 матчей за Динамо в УПЛ
Сергей достиг этой отметки, благодаря выходу на поле в матче со "Львовом"
В рамках 3-го тура УПЛ киевское
Капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук вышел в перерыве на поле и отыграл 45 минут. Этот поединок стал для украинского хавбека 150-м в рамках чемпионата Украины в футболке киевского клуба.
Сидорчук - 19-й футболист "Динамо", которому покорилось подобное достижение.
Матчи Сергея Сидорчука за "Динамо" по сезонам чемпионатов Украины
- 2012/2013 – 7 матчей (0 голов)
- 2013/2014 – 14 (2)
- 2014/2015 – 22 (3)
- 2015/2016 – 19 (1)
- 2016/2017 – 27 (4)
- 2017/2018 – 10 (0)
- 2018/2019 – 23 (1)
- 2019/2020 – 25 (1)
- 2020/2021 – 3 (0)
Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за "Динамо" в чемпионатах Украины
|
№ п/п
|
Дата
|
Соперник
|
Счет (поле)
|
1-й
|
10.03.2013
|
"Волынь"
|
2:0 (г)
|
50-й
|
04.10.2015
|
"Ворскла"
|
4:0 (г)
|
100-й
|
25.08.2018
|
"Ворскла"
|
1:0 (д)
|
150-й
|
19.09.2020
|
"Львов"
|
3:1 (д)