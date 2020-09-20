Сидорчук сыграл 150 матчей за Динамо в УПЛ

В рамках 3-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Львов" со счетом 3:1.

Капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук вышел в перерыве на поле и отыграл 45 минут. Этот поединок стал для украинского хавбека 150-м в рамках чемпионата Украины в футболке киевского клуба.

Сидорчук - 19-й футболист "Динамо", которому покорилось подобное достижение.

Матчи Сергея Сидорчука за "Динамо" по сезонам чемпионатов Украины

2012/2013 – 7 матчей (0 голов)

2013/2014 – 14 (2)

2014/2015 – 22 (3)

2015/2016 – 19 (1)

2016/2017 – 27 (4)

2017/2018 – 10 (0)

2018/2019 – 23 (1)

2019/2020 – 25 (1)

2020/2021 – 3 (0)

Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за "Динамо" в чемпионатах Украины