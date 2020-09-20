Премьер-лига
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Матч с Зарей дебютный для Корниенко в составе Шахтера
Чемпион мира U-20 дождался своего шанса в первой команде
В матча 3-го тура чемпионата Украины луганская
В стартовом составе "горняков" на этот поединок выйдет 21-летний защитник Виктор Корниенко. Этот матч станет для молодого игрока дебютным в составе "Шахтера".
Ранее Корниенко играл за молодежные команды "горняков", а прошедший сезон Виктор отыграл за "Мариуполь" на правах аренды.
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