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Матч с Зарей дебютный для Корниенко в составе Шахтера

Премьер-лига
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Чемпион мира U-20 дождался своего шанса в первой команде

Матч с Зарей дебютный для Корниенко в составе Шахтера
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В матча 3-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" примет донецкий "Шахтер".

В стартовом составе "горняков" на этот поединок выйдет 21-летний защитник Виктор Корниенко. Этот матч станет для молодого игрока дебютным в составе "Шахтера".

Ранее Корниенко играл за молодежные команды "горняков", а прошедший сезон Виктор отыграл за "Мариуполь" на правах аренды.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) УПЛ Виктор Корниенко
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