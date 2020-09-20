Заря - Шахтер 2:2. Победа была нужна всем

У загнанной в угол "Зари" не было особого выбора. Команда Скрипника проиграла два матча подряд и оказалась на самом дне таблицы. Побеждать нужно было здесь и сейчас, и не важно - играет против тебя действующий чемпион, вечный середняк или аутсайдер. Без набранных очков ситуация бы становилось плачевной.

Мотивация была и у "горняков". Хорошо начав в августе победами в Лиге Европы, лето они заканчивали двумя поражениями. Сначала "Интер" показал "Шахтеру" уровень европейского гранда, а после "Динамо" победило в матче за Суперкубок. Команда Каштру переживает непростой период и только победы помогут вернуться на правильный путь.

Игра полностью подтвердила свой статус центральной в этом туре. Было все - голы, ошибки вратарей, пенальти (спорный), прессинг и высокие скорости. Радостно, что на таком шоу присутсвовали зрители, ведь наблюдать подобное вживую - сплошное удовольствие. "Горняки" смогли открыть счет усилиями Марлоса, который хорошо сыграл после прострела молодого Корниенко. Левый защитник сегодня дебютировал.

А дальше "Заря" стала главным действующим лицом. Сначала команде Скрипника удалось отыграться, усилиями Кабаева и Кочергина. Первый отобрал мяч у Додо (возможно с фолом) и отпасовал на Владислава. Вингер нанес мощный удар в ближний угол Трубина, и юный голкипер не выручил. Прошло не так много времени и луганчане вышли вперед. Не без помощи арбитра, мягко говоря. Романов решил указать на точку после падения Кабаева. Судья увидел фол Степаненко, но мы его разглядеть не смогли. Юрченко жалости не проявил - 1:2.

"Шахтер" второй тайм начал активно и практически сразу восстановил паритет на табло. Кривцов выиграл позицию после подачи углового и головой отправил мяч в ворота. Матч продолжал быть интересным и каждая из команд имела шанс выйти вперед. Нельзя так сразу сказать, кто именно был ближе к победе и воспользовавшись футбольным штампом назовем игру ничейной. Это же подтвердил и счет на табло. "Заря" набрала первый пункт в чемпионате и начинает свой подъем. Дальше календарь будет уже не таким сложным.

Заря - Шахтер 2:2

Голы: Владислав Кочергин 19, Владлен Юрченко 27 (пен.) - Марлос 17, Сергей Кривцов 49

Заря: Никита Шевченко, Владислав Кочергин, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Александр Гладкий 87), Егор Назарина, Артём Громов, Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Ловро Цвек 78), Андрейс Цыганикс (Максим Гречкин 78)

Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 87), Марлос (Евгений Коноплянка 82), Виктор Корниенко, Манор Соломон (Тете 74), Алан Патрик (Маркос Антонио 82), Николай Матвиенко, Додо

Предупреждения: Денис Фаворов 73, Максим Гречкин 81 - Додо 29, Сергей Кривцов 43, Виктор Корниенко 57