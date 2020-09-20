  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря - Шахтер 2:2. Победа была нужна всем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Шахтер 2:2. Победа была нужна всем

Премьер-лига
(4 голосов)

Но победить не смог никто

Заря - Шахтер 2:2. Победа была нужна всем
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

У загнанной в угол "Зари" не было особого выбора. Команда Скрипника проиграла два матча подряд и оказалась на самом дне таблицы. Побеждать нужно было здесь и сейчас, и не важно - играет против тебя действующий чемпион, вечный середняк или аутсайдер. Без набранных очков ситуация бы становилось плачевной.

Мотивация была и у "горняков". Хорошо начав в августе победами в Лиге Европы, лето они заканчивали двумя поражениями. Сначала "Интер" показал "Шахтеру" уровень европейского гранда, а после "Динамо" победило в матче за Суперкубок. Команда Каштру переживает непростой период и только победы помогут вернуться на правильный путь.

Читайте такжеЗаря - Шахтер. Анонс и прогноз матча

Игра полностью подтвердила свой статус центральной в этом туре. Было все - голы, ошибки вратарей, пенальти (спорный), прессинг и высокие скорости. Радостно, что на таком шоу присутсвовали зрители, ведь наблюдать подобное вживую - сплошное удовольствие. "Горняки" смогли открыть счет усилиями Марлоса, который хорошо сыграл после прострела молодого Корниенко. Левый защитник сегодня дебютировал.

А дальше "Заря" стала главным действующим лицом. Сначала команде Скрипника удалось отыграться, усилиями Кабаева и Кочергина. Первый отобрал мяч у Додо (возможно с фолом) и отпасовал на Владислава. Вингер нанес мощный удар в ближний угол Трубина, и юный голкипер не выручил. Прошло не так много времени и луганчане вышли вперед. Не без помощи арбитра, мягко говоря. Романов решил указать на точку после падения Кабаева. Судья увидел фол Степаненко, но мы его разглядеть не смогли. Юрченко жалости не проявил - 1:2.

"Шахтер" второй тайм начал активно и практически сразу восстановил паритет на табло. Кривцов выиграл позицию после подачи углового и головой отправил мяч в ворота. Матч продолжал быть интересным и каждая из команд имела шанс выйти вперед. Нельзя так сразу сказать, кто именно был ближе к победе и воспользовавшись футбольным штампом назовем игру ничейной. Это же подтвердил и счет на табло. "Заря" набрала первый пункт в чемпионате и начинает свой подъем. Дальше календарь будет уже не таким сложным.

Заря - Шахтер 2:2
Голы: Владислав Кочергин 19, Владлен Юрченко 27 (пен.) - Марлос 17, Сергей Кривцов 49
Заря: Никита Шевченко, Владислав Кочергин, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Александр Гладкий 87), Егор Назарина, Артём Громов, Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Ловро Цвек 78), Андрейс Цыганикс (Максим Гречкин 78)
Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 87), Марлос (Евгений Коноплянка 82), Виктор Корниенко, Манор Соломон (Тете 74), Алан Патрик (Маркос Антонио 82), Николай Матвиенко, Додо
Предупреждения: Денис Фаворов 73, Максим Гречкин 81 - Додо 29, Сергей Кривцов 43, Виктор Корниенко 57

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Марлос Шахтер (Донецк) Владлен Юрченко Владислав Кочергин
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (87)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
20.09.2020 в 19:40
Интрига закручивается. Заря не так уж и мертва... Будет ещё много неожиданностей. Тем интересней будет чемпионат.
Ответить
0
0
ДенЗерг (Луганщина-Украина)
20.09.2020 в 19:31
Как по мне Степаненко наиграл сегодня на красную, но после отличного первого тайма судья побоялся второй судить так же. Надеюсь , что Заря приходит в себя, и это не исключительно настрой на чемпиона. Левый фланг обороны просто ужас - Цыганыкс, Гречкин... Против Львова надо пробовать смуглого . Лучший в игре обоих команд сегодня Кочергин, постоянно держал соперника в напряжении, классный гол, глаза горели до последней минуты... В целом ничья сегодня справедливый результат, хотя очень хотелось победы на чемпионом... Ну и главное, неужели Скрипник начал чувствовать игру и делать своевременные замены? Имеется в виду вход Цвека.
Ответить
+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.09.2020 в 19:29
Будет интересно посмотреть на Зарю в ближайших матчах,чтобы увидеть,был ли это всплеск в игре или Заря начала набирать.
Ответить
+1
-1
avatar
Инспектор ( )
20.09.2020 в 19:21
Да, Шахтер ослаб не хило
Ответить
+5
-1
учитель футбола (Львов)
20.09.2020 в 19:20
А сколько сТЕПАНЕНКО будет травмировать и бить футболистов????Почему только одна желтая?
Ответить
+9
-2
amg333 (Kyiv )
20.09.2020 в 19:21
Так жеж судьи тянут Динамо,что не понятно то))
Ответить
+5
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.09.2020 в 19:19
Поки у кротів буде у рамці такий резерв, Ляпов гратиме до 43...
Ответить
+4
-4
avatar
waleo (Киев)
20.09.2020 в 19:18
красивое место в таблице у кротов)))
Ответить
+8
-4
avatar
scorpius (Ck)
20.09.2020 в 19:20
Не переживай, в среду подымутся
Ответить
+2
-6
Колумб (Святогорск)
20.09.2020 в 19:24
если Шахтер накаутирует движенцев и займут строчку выше ДК? Башкой ударишься?
Ответить
+2
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
20.09.2020 в 19:33
Это ты так делаешь сейчас, когда Динамо выше? Наверное так, если такое пишешь
+1
0
amg333 (Kyiv )
20.09.2020 в 19:17
Додо кричал так как его зарезали или обрезали,выпрашивая пенальти,судья не ставит второй пенальти в ворота шохтьора,всадник без головы Степашка должен был быть удалён,но судья по мнению экспердов должен одеть футболку Динамо))))..одним словом даунецкие глоры...ахаха
Ответить
+7
-6
avatar
scorpius (Ck)
20.09.2020 в 19:16
А вообще, то Каштру удивил своими решениями сегодня. Трубин вместо Пятова, отсутствие Антонио в старте, дебютант Корниенко против зубастой и неуступчивой Зари - всё это оказалось несколько неожиданно наверное даже для самой команды. Ну допустим, Корниенко каши не испортил (хотя читался выход Бондаря и Матвиенко слева), хрен с ним с Пятовым - и так надоел за последние игры, но невыход Антонио в старте и выход в конце Коноплянки это вообще что-то непонятное
Ответить
+1
-3
аалекс ( Крым)
20.09.2020 в 19:23
С Пятовым, я думаю-это профилактическая работа.
Ответить
+2
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
20.09.2020 в 19:15
Суркис дал "мужикам" денег- они и забегали, у геллера на футбол денег нет.
Ответить
+2
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.09.2020 в 19:18
Молодець, Суркіс, от аби не він..)))
Ответить
+5
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
20.09.2020 в 19:24
В матчі ЗОРІ проти ДК молодцем буде ахметов.
0
-3
avatar
Кююмалайнен (Київ)
20.09.2020 в 19:15
Короче, припечатали подземных, а могли и вынести. В футболе важно не мячом владеть, а голы забивать. Самба это больше фестивальная тема.
Ответить
+7
-3
amg333 (Kyiv )
20.09.2020 в 19:19
Как вчера писали на ветке Динамо,если есть пенальти,торнадо ставить,хоть 5,хоть 6...но судья сегодня второй побоялся ставить,но тянут конечно же Динамо
Ответить
+4
-5
Dimka26 (Чернигов)
20.09.2020 в 19:14
И еще... Почему бы вместо Коноплянки не наигрывать того же Вакулу, который моложе и точно сильнее на данный момент этого пристарелого юмориста
Ответить
+4
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 19:13
Не побоюсь и поздравлю Зарю с победой! Прежде всего над самой собой!
Ответить
+5
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.09.2020 в 19:14
Дякую!)
Ответить
+5
-3
Dimka26 (Чернигов)
20.09.2020 в 19:13
Приятно видеть, что Заря немного начала играть. Хотя в оборонке тихий ужас...
Ответить
+6
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.09.2020 в 19:13
Побольше бы таких игр в чемпе,спасибо обеим командам!
Ответить
+8
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
20.09.2020 в 19:11
По-моему, Заря набирает форму! Тьфу-тьфу-тьфу
Ответить
+12
0
avatar
Крестоносец (Полтава)
20.09.2020 в 19:10
Ничья в пользу Ворсклы!
Ответить
+3
-5
Колумб (Святогорск)
20.09.2020 в 19:12
это только 3 тур
Ответить
+4
-1
аалекс ( Крым)
20.09.2020 в 19:21
Для Ворсклы лучше, чтобы Заря проиграла, не думаю, что полтавчане будут конкурировать с Шахтером.
Ответить
+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.09.2020 в 19:28
А чому ні? Ворскла нічим не гірша кротів.
0
-1
football_soccer (Украина)
20.09.2020 в 19:07
Шахтер плотно подсел на ворота Зари, самое время освежить атаку и Каштру выпускает...выпускает.... Кооооноооплянку ! 100% компромат есть у него на Каштру ))) иначе я не пойму ))
Ответить
+8
-1
Виктор Валерьевич (Луганск)
20.09.2020 в 19:07
Ну хоть сегодня увидел знакомую команду. Первый тайм загнали кротов, гол чисто на технике игроков Шахтера. Во втором подсели, прессинг рассыпался. Пеналь левый, но не думаю,что он как-то повлиял на результат. Всё-таки Заря сегодня выходила как минимум брать очки. Шевченко в воротах не впечатляет уже которую игру: хочу прыгаю, хочу глазами провожаю. Фаворов в защите ок, на атаку пока слабо. Янаков в первом тайме весь центр под себя подмял(жаль,что только в первом). Реализация оооочень хромает. Гладкого нужно было попробовать в начале второго тайма вместо Громова, старается чувак, видно, но нужно забивать с трёх метров, чай не Шахтер разбрасываться голевыми.
Ответить
+5
-3
centerback
20.09.2020 в 19:08
Янаков не играл, бро)
Ответить
+5
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.09.2020 в 19:07
Почему Шахтеру не купить хотя бы то кипера Зари Шевченко .стабильный чем Пятов и Трубин
Ответить
0
-8
avatar
Hugo64 (PARIS)
20.09.2020 в 19:10
А ШЕВА ТАМ был- посидел в запасе- срок закончился и перешел где и был в аренде- А ВОТ леха тоже шевченко ГДЕ? травма ? тоже кстате был в заре и перешел сначала карпаты потом Ш
Ответить
+6
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.09.2020 в 19:22
Тогда Пятов так не лажал.когда он в запасе был.а щас бы самое то
0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.09.2020 в 19:12
Так Шевченко и был игроком Шахтера. И оказался не нужен.
Ответить
+4
-1
Aalex-696 (Немирів)
20.09.2020 в 19:13
А у новососів пам'ять коротка і вибіркова)))
+3
-5
avatar
usovvictor (Kharkov)
20.09.2020 в 19:06
...и не "холодно"... Заря понравилась, 37-ая минута - зажала Шахтер. Ну что ж, очень неплохо, звоночек для Шахтера, проблемы у Зари думали? Без основных очень даже и неплохо, чемпионат уже начинает быть интересным, ...кстати надо заметить - все приняли на вооружение высокий прессинг и именно по игрокам в отдельности... Натиск Зари оправдался...
Ответить
+8
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
20.09.2020 в 19:05
ИГРА супер! в ЗАРЕ фаворов никак не адаптируется что ли? постоянные обрезки пасы в некуда и тд-ГОЛ НА ЕГО СОВЕСТИ первый-кочергин забил гол молодец-НО сколько запорол атак? сколько неверных пасов -и обрезок . понравился циганикс. ШЕВА лучший без вопросов-ГРОМОВ когда же начнешь забивать-такой моментище был.ОСТАЛЬНЫЕ сыграли в свой футбол. И КТО заметил меньше катания мячом стали -быстрые пасы и точные. что то это мне вспомнилось? ШАХТЕР не ожидал такого ясное дело и начал фолить и жестко-он всегда так играет когда что то идет не по его СТЕПАНЕНКО вообще наиграл на красную- понравился корниенко-посмотрим что далеее.
Ответить
+3
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 19:10
О, Кочергин! У твоего ника раздвоение личности: из грязи в князи (это я про Кочергина)...
Ответить
+1
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
20.09.2020 в 19:17
когда кто играет ХОРОШО почему и не похвалить ... И ПРИ ЧЕМ тут из грязи в князи .
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 19:34
У тебя Кочергин от игры к игре то в грязь, то на коне...я же говорю раздвоение...
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.09.2020 в 19:04
Ще й на 57й суддя не поставив явний пеналь у ворота кротів ...
Ответить
+11
-4
Колумб (Святогорск)
20.09.2020 в 19:05
провокатор иди в ж..опу
Ответить
+3
-8
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.09.2020 в 19:08
Ти й так вже у дупі. Там і залишайся.
+4
-3
Колумб (Святогорск)
20.09.2020 в 19:04
заря взяла первое Очко , Шахтер к трем добавил однр
Ответить
+3
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
20.09.2020 в 19:02
Зоря трохи не додавила рядженого "гранда". Відскочив "суперклуб".
Ответить
+15
-5
avatar
_Hell_Cat_ (Днепр)
20.09.2020 в 19:01
...матч очень понравился....жаль таких мало у нас в чемпионате ...
Ответить
+10
-1
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 19:12
С участием Зари поболее стало...это тебе не Динамо....
Ответить
+6
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.09.2020 в 19:21
Нагадати тобі результат суперкубку?
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 19:29
Ты мне лучше напомни какой мне матч с участием Динамо пересмотреть, чтобы увидеть ИГРУ ВКДК?
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 19:30
А счет - та то таке...вчера тоже счет 3:1 был, а толку?
+1
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
20.09.2020 в 19:01
Классный матч. Зоря показала что ее рано списали. Молодцы обе команды
Ответить
+13
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.09.2020 в 19:00
Початок кінця...
Ответить
+6
-6
avatar
scorpius (Ck)
20.09.2020 в 19:06
... или конец начала))
Ответить
+2
-4
Salming (Полтава)
20.09.2020 в 19:25
Непогано б
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 18:59
Заметьте, сегодня мы увидели Игру!
Ответить
+10
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.09.2020 в 19:13
Зорі
Ответить
+5
-3
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 19:14
Счет какой?
+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.09.2020 в 19:21
Втрата кротами 2 очок...
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 19:27
Я это к тому, что раз счет 2:2 - значит играли две команды, а не одна Заря!
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
20.09.2020 в 18:59
Как бы так сделать, чтобы Коноплянка больше не выходил на поле в важных играх?
Ответить
+7
-5
oda1979 (Запорожье)
20.09.2020 в 19:00
Купи его!
Ответить
+10
-2
avatar
scorpius (Ck)
20.09.2020 в 19:00
А мне он на кой хрен?)
+4
-3
oda1979 (Запорожье)
20.09.2020 в 19:01
Найди применение. Ты спросил, я ответил.
+4
-3
avatar
scorpius (Ck)
20.09.2020 в 19:03
Был бы трудолюбивый я б подумал еще, а лентяи и балагуры мне не нужны
+3
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 19:02
Ну во-первых, когда Конопоянко играет - кто-нибудь в это время отдыхает, а это немаловажно!
Ответить
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 19:26
Кстати, Зинченко в МС тоже выполняет ту же функцию...
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.09.2020 в 18:58
Каштру физрук .выпустить перепуганного Трубина и не выпустить Маркоса Антонио.Ну а в конце Выпустить Коноплянка это *** .Усталый Марлос лучше в 1000 свежого Коноплянки
Ответить
+7
-5
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
20.09.2020 в 19:03
Трубин пару раз спас Шахтер. А в пропущеном мяче особо его вены не было. Там защита не доиграла
Ответить
+1
-5
football_soccer (Украина)
20.09.2020 в 19:09
ближний это ВСЕГДА вратарский угол.
+5
0
аалекс ( Крым)
20.09.2020 в 18:58
Матч понравился, игра горняков не очень, кроме Корниенко. Заря ничью заслужила, Шахтер победу-нет. Про пенальти лучше промолчу, тем более, что это не очень повлияло на игру, формально-было, фактически-нет.
Ответить
+7
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.09.2020 в 18:56
Судье Романову пора не стесняться и бегать в футболки Динамо.левый пенальти.куча левых карточек Шахтеру.а помните как он говорил в прошлом сезоне Монзуль на Вар надо Катя надо
Ответить
+5
-15
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 18:58
Не согласен, Стапаненко явно толкал игрока, нужно В штрафнрй играть осторожно...
Ответить
+8
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.09.2020 в 19:00
Так все толкают .ставте 10 пенальти за игру.корпусом оттер .там даже штрафного бы не было в центре при таком нарушении
+2
-10
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 19:04
Пеналь скорее был чем не был. Шла атака, А Степаненко врезался в игрока! Было бы это на краю штрафной...а так по центру, короче я за пеналь.
+8
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
20.09.2020 в 18:58
так надо против ЗАРИ
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
20.09.2020 в 18:59
Смирись, новорашкован. Шахтеру Киеву пи..да пришла. Старики не тянут. Молодые тоже не тянут.
Ответить
+7
-6
Aalex-696 (Немирів)
20.09.2020 в 19:02
Старики ВЖЕ не тягнуть, а молоді НЕ МОЖУТЬ)))
+4
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 19:07
Если тебе игра сегодня не понравилась Заря-Шахтер, то как можно назвать то, во что играло вчера ВКДК? Что ему тогда пришло?
+4
-2
Aalex-696 (Немирів)
20.09.2020 в 19:11
А де я написав, що гра не сподобалась? До чого тут ДК? Не видумуй того, чого нема.
0
-5
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 19:17
Если игра понравилась - значит играли две хорошие команды! Так почему же ты принижаешь одну и тем самым обесцениваешь игру другой? И вообще, я не тебе писал, а оде1979...
+3
-1
Лекарь (село Дарница)
20.09.2020 в 19:03
А когда во втором тайме он чистый пеналь в кротовьи ворота не поставил, во что он должен был вырядиться?
Ответить
+6
-3
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
20.09.2020 в 19:05
Да был там пеналь. Не фиг толкать в своей штрафной. А вот как он судил пол второго тайма почему не вспомнил? Все свистки в одну сторону
Ответить
+4
-2
absurdlight (Kiev)
20.09.2020 в 18:56
Ха-ха.
Ответить
+3
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
20.09.2020 в 18:55
витя испугался увидя юру на трибунах- и кричал и подсказывал и руководил командой не то что с мариком
Ответить
+4
-3
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 18:57
Ответить
+2
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...