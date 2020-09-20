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Олимпик - ФК Минай 3:0. Обзор матча и видео голов
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В рамках 3-го тура чемпионата Украины донецкий "Олимпик" принимал "Минай". Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0 над дебютантом УПЛ. Дублем в составе "олимпийцев" отметился иранский форвард Захедитабар Шахаб.
Голы: Максим Тейшейра 29, Захедитабар Шахаб 60, Захедитабар Шахаб 66
Олимпик: Артём Кичак, Захедитабар Шахаб (Ибрагим Каргбо 67), Тарас Завийский (Евгений Цымбалюк 67), Иван Зотько (Даниэль Романовский 82), Максим Тейшейра (Фабрисио Альваренга 76), Руслан Бабенко, Бенито (Темур Чогадзе 76), Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло
ФК Минай: Андрей Попович, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев, Александр Маткобожик (Василий Пыняшко 64), Антон Шиндер, Андрей Ткачук (Олег Голодюк 76), Денис Кожанов (Даниил Кныш 64), Мислав Матич (Дмитрий Павлиш 86), Максим Лопырёнок, Александр Снижко (Алексей Шпак 64), Кирилл Меличенко