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Матч Заря - Шахтер посетили 2 482 зрителя
Поединок проходил на "Славутич Арене"
В матче 3-го тура чемпионата Украины луганская "Заря"
Поединок проходил в Запорожье на "Славутич Арене" с болельщиками. Матч посетили 2 482 зрителя.
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