  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Заря - Шахтер посетили 2 482 зрителя
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Заря - Шахтер посетили 2 482 зрителя

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок проходил на "Славутич Арене"

Матч Заря - Шахтер посетили 2 482 зрителя
Новина українською

В матче 3-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" сыграла в результативную ничью с донецким "Шахтером".

Поединок проходил в Запорожье на "Славутич Арене" с болельщиками. Матч посетили 2 482 зрителя.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...