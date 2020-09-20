Люк Шоу о поражении от Кристал Пэлас: Наша предсезонка была выстроена неверно

Фланговый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу прокомментировал поражение "красных дьяволов" от "Кристал Пэлас" в рамках 2-го тура АПЛ.

"Все пошло неправильно. По моему мнению, наша предсезонка была выстроена неверно, мы провели лишь одну неделю вместе.

Мы не смогли подготовиться так, как хотели. Это не оправдание, поскольку в нашей команде собраны качественные игроки, которые способны выигрывать такие матчи, но мы не смогли и были наказаны за это. Это начало нового сезона, мы должны были быть свежими.

Нас ждет важный матч во вторник, нужно выиграть и снова набрать обороты. Результаты на старте являются определяющими для сезона в целом", - рассказал англичанин.