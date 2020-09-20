Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Люк Шоу о поражении от Кристал Пэлас: Наша предсезонка была выстроена неверно
Англичанин подвел итоги поражения от "стекольщиков"
Фланговый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу прокомментировал
"Все пошло неправильно. По моему мнению, наша предсезонка была выстроена неверно, мы провели лишь одну неделю вместе.
Мы не смогли подготовиться так, как хотели. Это не оправдание, поскольку в нашей команде собраны качественные игроки, которые способны выигрывать такие матчи, но мы не смогли и были наказаны за это. Это начало нового сезона, мы должны были быть свежими.
Нас ждет важный матч во вторник, нужно выиграть и снова набрать обороты. Результаты на старте являются определяющими для сезона в целом", - рассказал англичанин.