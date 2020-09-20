Заря - Шахтер 2:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 3-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" сыграла в результативную ничью с донецким "Шахтером". Игра была очень открытой и проходила на "встречних курсах". Команда Виктора Скрипника впервые в сезоне показала уровень игры близок к тому, что был в прошедшем сезоне национальной первенства. Подопечные Луиша Каштру наоборот же показывали довльно вялую игру, особенно если смотреть на фоне прошлогоднего чемпионата.

Заря - Шахтер 2:2

Голы: Владислав Кочергин 19, Владлен Юрченко 27 (пен.) - Марлос 17, Сергей Кривцов 49

Заря: Никита Шевченко, Владислав Кочергин, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Александр Гладкий 87), Егор Назарина, Артём Громов, Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Ловро Цвек 78), Андрейс Цыганикс (Максим Гречкин 78)

Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 87), Марлос (Евгений Коноплянка 82), Виктор Корниенко, Манор Соломон (Тете 74), Алан Патрик (Маркос Антонио 82), Николай Матвиенко, Додо

Предупреждения: Денис Фаворов 73, Максим Гречкин 81 - Додо 29, Сергей Кривцов 43, Виктор Корниенко 57