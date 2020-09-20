Романов обязан был назначать в ворота Шахтера второй пенальти. Основания были, как и для первого

Тяжелый матч для судейства... Такой итог возник после просмотра поединка между "Зарей" и "Шахтером" (2:2). Однако арбитры должны быть готовы и вооружены, потому что от них зависит судьба футболистов и команд. И здесь снова хочется вернуться к теме ВАР: на играх такого рода систему нужно запускать онлайн, а тестирование проводить на поединках дублирующих составов или молодежи. По крайней мере, в этом убежден Мирослав Ступар, который проанализировал ошибку Виталия Романова. Ошибку, повлиявшую на ход игры, и которой можно было бы избежать благодаря видеоповторам.

- 27-я минута. Степаненко банально неудачно сыграл грудью, толкнув Кабаева. Это нарушение. Пусть формальное – но нарушение. Хотел он так сыграть или не хотел, но контакт состоялся и после этого контакта Кабаев упал на газон. Что должен был делать Романов? Конечно, отреагировать так, как он и отреагировал, - отметил эксперт. - Но Романов обязан был назначать второй одиннадцатиметровый в ворота "горняков" в начале второго тайма. Состоялась атака "Зари" правым флангом, недалеко от линии ворот в штрафной площади Кочергин контролировал мяч, с ним боролся Соломон, но Кочергин грамотно перекрыл оппоненту путь к мячу. Манор ударил Кочергина по ноге, игрок "Зари" упал, но Романов не отреагировал. Признаю, момент сложный, "ВАРовский", однако это все же не снимает с судей ответственности. Тем более, мог помочь ассистент, который должен был лучше видеть, что именно произошло, - сказал экс-арбитр ФИФА.

Вспомнил Мирослав Ступар и засчитанный из офсайда первый гол "Олимпика" в ворота "Миная". Итак, резюмируя, можно сказать, что почти в каждом поединке третьего тура УПЛ имеют место заметные судейские ошибки.

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