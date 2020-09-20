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Романов обязан был назначать в ворота Шахтера второй пенальти. Основания были, как и для первого

Премьер-лига
(3 голосов)

Грубая ошибка, повлиявшая на ход встречи

Романов обязан был назначать в ворота Шахтера второй пенальти. Основания были, как и для первого
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Тяжелый матч для судейства... Такой итог возник после просмотра поединка между "Зарей" и "Шахтером" (2:2). Однако арбитры должны быть готовы и вооружены, потому что от них зависит судьба футболистов и команд. И здесь снова хочется вернуться к теме ВАР: на играх такого рода систему нужно запускать онлайн, а тестирование проводить на поединках дублирующих составов или молодежи. По крайней мере, в этом убежден Мирослав Ступар, который проанализировал ошибку Виталия Романова. Ошибку, повлиявшую на ход игры, и которой можно было бы избежать благодаря видеоповторам.

- 27-я минута. Степаненко банально неудачно сыграл грудью, толкнув Кабаева. Это нарушение. Пусть формальное – но нарушение. Хотел он так сыграть или не хотел, но контакт состоялся и после этого контакта Кабаев упал на газон. Что должен был делать Романов? Конечно, отреагировать так, как он и отреагировал, - отметил эксперт.

- Но Романов обязан был назначать второй одиннадцатиметровый в ворота "горняков" в начале второго тайма. Состоялась атака "Зари" правым флангом, недалеко от линии ворот в штрафной площади Кочергин контролировал мяч, с ним боролся Соломон, но Кочергин грамотно перекрыл оппоненту путь к мячу. Манор ударил Кочергина по ноге, игрок "Зари" упал, но Романов не отреагировал. Признаю, момент сложный, "ВАРовский", однако это все же не снимает с судей ответственности. Тем более, мог помочь ассистент, который должен был лучше видеть, что именно произошло, - сказал экс-арбитр ФИФА.

Вспомнил Мирослав Ступар и засчитанный из офсайда первый гол "Олимпика" в ворота "Миная". Итак, резюмируя, можно сказать, что почти в каждом поединке третьего тура УПЛ имеют место заметные судейские ошибки.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Романов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (32)
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Referee-12 (Новая Прага)
20.09.2020 в 21:09
пенальти???))) смешно))))))))))))))))))))))))))))
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+1
-1
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armik (Киев)
20.09.2020 в 21:06
Даже лень смотреть, занят.Скажу одно, если эксперд шебек - все с точностью до наоборот.Чел абсолютно не шарит в футболе.Если же эксперд ступар - все зависит забашлял ему срулькис или нет.
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+1
-2
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ymscik (Херсон)
20.09.2020 в 21:04
Судья, судя по фото, сдрейфил основательно, но кротов бояться не надо , не те они уже , не те
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0
-2
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таврия19752009 (симферополь)
20.09.2020 в 21:04
А вот и Ступар прибежал .ещё один Судья Динамовец
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+1
-3
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usovvictor (Kharkov)
20.09.2020 в 21:02
...надо же, пропустил этот момент... - Соломон то наступил - сбоку видно, ...явный пенальти, судья или не видел или "от греха подальше"... Жаль, крупно то не показали...
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+1
-3
batkomaxno555 (Никополь)
20.09.2020 в 20:40
все знают как шахта становится чемпом. это ответ.
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+3
-3
vlotko (Броди)
20.09.2020 в 20:25
В упор не бачу, де там М.Соломон зачепив ногу Когергіна? Скоріше Кочергін сам шукав ногу Соломона. Дивіться повтор 10 розів і побачите, що суддя прав.
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+5
-10
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
20.09.2020 в 20:30
Лукава сліпота - це вроджена ̶я̶к̶і̶с̶т̶ь̶ неякість фанатиків фальшивого клубу, кротів.
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+7
-4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
20.09.2020 в 20:24
Безсумнівний пенальті був. Без усяких ВАРів. Змалодушничав арбітр, злякався каральної машини володарів чемпіонату - "вєлікого" Шахтьора!
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+9
-5
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 20:18
А ничья то на пользу Динамо!
Ответить
+6
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.09.2020 в 20:17
Ну що кроти, всралися?
Ответить
+8
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.09.2020 в 20:13
Ступар-"икспэрд" с динамовским сердцем....
Ответить
+2
-11
Просто Квашин (Харьков)
20.09.2020 в 20:08
Это НЕ НОТЬ ! Вся Украина понимает, как шахтьор становится ЛИПОВЫМ чемпионом... 18 очков от Мариуполя (при 12 командах) +судьи....Кто-то оспорит ????!!!!
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+8
-4
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 20:12
Ты хотел сказать, 18 очков от Динамо! От Мариуполя - меньше!
Ответить
+3
-9
batkomaxno555 (Никополь)
20.09.2020 в 20:42
от кого бы не было... .но судьи делают работу в пользу шахты!
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 20:17
Твоя наглая ложь не имеет стыда! В прошлом сезоне Мариуполь играл с Шахтером 2 игры: одну проиграл, а другая завершилась 1:1.
Ответить
+4
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.09.2020 в 20:20
Кваша-сотрудник данного сайта-провокатор,также,как и джан,не обращайте внимания на этих"шестерок")
+3
-2
Mike7 (Рівне)
20.09.2020 в 20:19
12 очков дает Мариуполь Шахтеру.
Ответить
+3
-2
Mike7 (Рівне)
20.09.2020 в 20:20
В прошлом сезоне - 10
+3
-1
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 20:25
какие десять? Вы что там другой чемпионат смотрели!
+2
-4
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 20:30
Они вообще были в разных шестерках!
+3
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.09.2020 в 20:58
Майк,как в двух матчах можно отдать 10 очков? Ты математику не учил?)))
+1
0
avatar
Инспектор ( )
20.09.2020 в 20:08
Судья обязан был назначить а ворота Шахтера не менее 12-и одиннадцати ударов. А может еще больше.
Ответить
+6
-10
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.09.2020 в 20:17
Протягом чемпіонату...
Ответить
+5
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 20:07
Жалко, что у Зари нет такого ресурса как у Шахтера и Динамо...приходиться рассчитывать только на свои силы...
Ответить
+2
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.09.2020 в 20:18
Свої сіли це Михайличенко, Тимчик Лєднєв та Русин?
Ответить
+3
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 20:20
Про Михайличенко не понял? Поясни!
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.09.2020 в 20:23
А про остальных...хочешь я тебе назову с десяток европейских грандов, которые берут в аренду игроков с последующим правом выкупа или наоборот отдают своих воспитанников, а потом их обратно выкупают - это нормальная футбольная практика.
+5
-3
aleksandrdre (Краматорск)
20.09.2020 в 20:03
Формальное нарушение-интересная трактовка человека который сам судил когда то. вот во втором случае пенальти все таки надо было назначать . но в моменте Степаненко и Кабаева и близко ни чего не было
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+3
-7
amg333 (Kyiv )
20.09.2020 в 20:38
Ну как не было,Степа нагло врезался в Кабаева,он же мог остановится?..мог,но решал помешать игроку таким приемом
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+4
-2
Колумб (Святогорск)
20.09.2020 в 19:58
понеслось.Диванные эксперты с телевизором
Ответить
+2
-10
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.09.2020 в 20:19
Що правда в очі коле?
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+4
-3


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