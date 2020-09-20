Против Шахтера давно научились играть, а Заря наработала на хороший результат

В центральном матче третьего тура "Заря" и "Шахтер" доказали, что украинский футбол еще жив. Если вы не болели ни за одну из команд, а просто включили рядовой матч УПЛ, то стали свидетелями отличного шоу. Шоу, в котором были скорости, комбинационный футбол, прессинг со стороны луганчан, голы, пенальти и эмоции. В общем, все атрибуты центральной встречи были соблюденны.

"Заря" доказывает, что рано её все похоронили

Добыв важнейшее третье место в прошлом сезоне, команда Скрипника текущий чемпионат сразу начала за упокой. Баранка после двух матчей и последнее место в таблице, которое луганчане делили с двумя львовскими коллективами. Виктора Скрипника загнали в угол, однако в игре с "Мариуполем" тренер выглядел немного отреченным от всего, что только усиливало беспокойство за луганчан перед стартом еврокубковой кампании. Казалось, что в игре против "Шахтеру", действующего чемпиона и лучшей команды страны, "Зарю" не будет ждать ничего хорошего, но они смогли удивить своим желанием и настроем.

Виктор Анатольевич не стал менять свою схему или подстраиваться под сильного соперника, а избрал смелую модель игры с высоким прессингом. "Шахтер", о котором мы поговорим позже, так и не научился играть против таких команд. Благодаря смелости и огромному желанию в сегодняшнем матче, футболисты луганского клуба не уступали чемпиону, а если брать в целом, то возможно смотрелись даже лучше соперника. Просто посмотрите на первый их гол, оцените с какой агрессией Кабаев шел в борьбу против Додо и сразу становится понятно, что для "Зари" сегодня соперник был не важен, они играли только на победу.

Получилось бы у луганчан достичь результата, выбери они тактику "автобус Моуриньо"? Маловероятно. "Заря" не умеет играть в такой футбол и старается навязывать свой стиль игры любому сопернику. Сегодняшний матч исключением не стал. И даже пропусти они на последних минутах встречи третий гол, они бы не услышали ни единого плохого слова в свой адрес. Да, у луганчан еще достаточно проблем и текущий сезон для них легким не будет точно. Но они доказали, что крест на них ставить рано, их борьба еще впереди.

Все научились играть против "Шахтера"

И если "Заря" сегодня приятно порадовала/удивила, то "горняки", еще одним невзрачным матчем, прибавили опасений своим фанатам. После двух провалов в августе, многие ждали, что команда Каштру вернется с совсем другим настроем и снова начнет вех разносить в чемпионате. Но что мы увидили сегодня? У "Шахтера" дополнительной мотивации не появилось и команда продолжила играть в полсилы. И понять футболистов можно, у них нет уже такой сладости от побед в УПЛ после четырех подряд чемпионств. Тяжело искать в себе мотивацию таким игрокам как Тайсон, Марлос, Патрик и Мораес, которые внутри страны выиграли все и по нескольку раз подряд. Хотя казалось, что назначение Луческу в "Динамо" и проигранный Суперкубок команду встряхнет, но этого не случилось. Возможно только пока.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итог матча с «Зарей» ⬇https://t.co/ExOBsntbSB — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 20, 2020

"Шахтер" не предлагает сопернику ничего нового, и в этом их главная проблема. Все знают, что ждать от "горняков", которые всегда четко следует своему плану А, но если он вдруг не получается, то сразу начинаются проблемы. Серьезные тренера, будь то Конте, Луческу или Скрипник, хорошо знают сильные и слабы "Шахтера" и понимают, как против них играть. Отсюда и такие результаты. Начинает складываться впечатление, что Каштру перестал контролировать ситуацию в клубе и уже ни на что не влияет. Если это так, то "Шахтера" ждут не только проблемы в Лиге Чемпионов, но в чемпионате. Время, когда соперники отдавали золотые медали прошло. Пора и самим уже что-то показывать.

Трубину и Корниенко нужно чаще играть, и тогда все получится

Сразу после матча многие набросились на Трубина, говоря, что ему не место в воротах "Шахтера" и что он слабее даже нынешнего Пятова. Да, сегодня Анатолий провел далеко не лучший матч, но стоит ли его сходу так серьезно критиковать? Давайте не забывать, что ошибки вратаря всегда самые заметные, ведь чаще всего приводят к пропущенным голам. Если сейчас снова посадить Трубина на скамейку и выпускать один раз в десяти матчах, то прогресса не будет никогда и Андрей Пятов будет основным вратерем вечно. Анатолию нужен опыт и уверенность, которые можно получить только в таких матчах как сегодня. А если он и дальше будет наблюдать за игрой только со скамейки запасных, то так навсегда и останется "вечно перспективным".

Абзац выше касается и дебютанта Виктора Корниенко, который хоть и провел неплохий матч, также допускал ошибки. Но помимо этого, он закрыл весь левый фланг, часто подключался к атакам и сделал голевую передачу на Марлоса. Вполне неплохо, как для первой игры. Именно он должен стать основным левым защитником, пока Исмаили не восстановился. Но и с приходом бразильца не стоит забывать о молодом чемпионе мире и давать ему проявлять себя.

"Шахтер" по итогам трех туров занимает шестое место, но имеет игру в запасе. По потерянным очкам сейчас они не уступают "Динамо" и вместе с ними дышат в спину "Ворскле". Луганская "Заря", набрав одно очко, покинула зону вылета, но как правильно сказал после матча Скрипник, им нужно догонять конкурентов. Однако любую фору можно отыграть, было бы желание и воля.