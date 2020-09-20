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Севидов: У Зари есть задолженности. Скрипник практически не влияет на трансферы

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-тренер поделился мыслями после ничьи "Зари" и "Шахтера"

Севидов: У Зари есть задолженности. Скрипник практически не влияет на трансферы
UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов прокомментировал ничью "Зари" в матче с "Шахтером", а также поделился мыслями насчет ситуации в стане луганчан.

"Прежде всего хочу сказать: браво, "Заря"! Браво, Скрипник! Сегодня они играли, как говорится, "не благодаря, а вопреки".

Ибо сейчас сложная ситуация в клубе, у луганчан есть задолженности, есть непростые отношения тренерского штаба с руководителями клуба. Трансферная политика "Зари" выстраивается таким образом, что главный тренер практически не влияет на нее. Многие об этом знают, но никто не говорит.

Поэтому я могу сказать, что те футболисты, которые сегодня вышли на футбольное поле, в первую очередь играли за Скрипника. Игроки отстояли кандидатуру тренера перед началом чемпионата, все знают, что была ситуация вокруг "Днепра-1" и "Зари". И это нельзя игнорировать, одна жертва этой ситуации уже покинула клуб [речь о Дмитрии Михайленко].

Психологическая обстановка в клубе имеет огромнейшее влияние на достижение результатов, когда тренер и президент заодно. Но сейчас все далеко не так хорошо в "Заре", поэтому хочеться еще раз похвалить игроков луганчан за игру и отдачу", - рассказал Севидов.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Севидов Шахтер (Донецк) УПЛ
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Комментарии (4)
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Hugo64 (PARIS)
20.09.2020 в 21:27
ну это не ТАК-= скрипник сам говорил что ему разрешили брать игроков в замен ушедших- (силас будьковского ) прошлый чемпионат и сейчас взял почти всех-правда слухи ходят что назарину поставили перед фактом НО ОН неплох- даже гладкого долго присматривалисыграл в КМ-кажется даже гол забил и потом взяли- СЕВИДОВ откуда знаешь по зерплате- РАФАИЛОВ сказал?- ведь кроме его никто даже исловом не обмолвился- проблемы ЕСТЬ -ну не только в ЗАРИ
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Footballhead (м. Чернігів)
20.09.2020 в 21:12
Севідов, шо ти мелеш? Всі трансфери Зорі були виключно під Скрипника. Назарина, Ґречкін і Жуніньйо Рейс - це його кандидатури під його ігровий стиль.
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ZSTV1223 (Черкаси)
20.09.2020 в 20:48
Головний тренер не впливає на трансфери Шкода Скрипника
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ascent (Луксор)
20.09.2020 в 20:10
Им бы денжат чуток и стабильности с составом хотя бы года 3, и где бы тогда было Динамо...
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