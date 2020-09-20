Севидов: У Зари есть задолженности. Скрипник практически не влияет на трансферы

Известный украинский тренер Александр Севидов прокомментировал ничью "Зари" в матче с "Шахтером" , а также поделился мыслями насчет ситуации в стане луганчан.

"Прежде всего хочу сказать: браво, "Заря"! Браво, Скрипник! Сегодня они играли, как говорится, "не благодаря, а вопреки".

Ибо сейчас сложная ситуация в клубе, у луганчан есть задолженности, есть непростые отношения тренерского штаба с руководителями клуба. Трансферная политика "Зари" выстраивается таким образом, что главный тренер практически не влияет на нее. Многие об этом знают, но никто не говорит.

Поэтому я могу сказать, что те футболисты, которые сегодня вышли на футбольное поле, в первую очередь играли за Скрипника. Игроки отстояли кандидатуру тренера перед началом чемпионата, все знают, что была ситуация вокруг "Днепра-1" и "Зари" . И это нельзя игнорировать, одна жертва этой ситуации уже покинула клуб [речь о Дмитрии Михайленко].

Психологическая обстановка в клубе имеет огромнейшее влияние на достижение результатов, когда тренер и президент заодно. Но сейчас все далеко не так хорошо в "Заре", поэтому хочеться еще раз похвалить игроков луганчан за игру и отдачу", - рассказал Севидов.