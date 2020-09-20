Рух - Колос 1:2. Ротация не мешает результату

За "Колосом" сейчас особенно интересно наблюдать - молодой тренер, неопытная команда, но невероятный характер и неподдельные эмоции. Этого хватило, чтобы добыть право сыграть в еврокубках и уже пройти один раунд в Лиге Европы. На очереди - выезд в Хорватию в гости к "Риеке". Собственно, "Колос" планирует вылетать на Балканы сразу из Львова, где Руслан Костышин должен был распределить силы так, чтобы и основа отдохнула, и очки получить.

В отличие от двух предыдущих матчей Костышин изменил тактическую схему. Если против "Львова" и "Риеки" коваливцы играли с тремя центрбеками, то на этот раз "Колос" перешел на 4-1-4-1, которая легко трансформировалась в 4-2-3-1, а иногда даже 4-4-2. Итак, в центре обороны действовала пара Гавриш - Максименко, на флангах расположились Никита Кравченко и Александр Черноморец. В центре поля действовал треугольник Милько - Ориховский - Костышин. Обычно первый располагался между линией обороны и полузащиты, периодически к нему пускался Ориховский. Костышин или играл как атакующий хавбек, а иногда как второй форвард рядом с Евгением Селезневым. На флангах полузащиты вместо Антюха и Смирного, которые играли в Греции, вышли Морозко и Ильин.

А вот "Рух" наоборот перешел на схему с тремя центрбеками. Перед Бандурой, который заменил Мысака, располагались Стаменкович, Дуць и Парамонов. Справа вышел Заставный, левый фланг закрывать словенец Глига, который присоединился к команде совсем недавно. В центре поля действовали Мартынюк и Копина, Эрнест и Мысык должны были нагнетать ситуацию на флангах, на острие действовал 19-летний Кухаревич.

Выше мы указывали, что "Колос" - не опытная команда, которая только привыкает играть на двух фронтах и ​​в режиме постоянных перелетов. Но "Рух" вообще дебютировал в элитном дивизионе. Поэтому разница в классе команд была заметна уже с первых минут. Собственно, уже на четвертой коваливцы вышли вперед. Правда, в этом случае пришлось пожалеть об отсутствии системы ВАР на матче. Гости организовали атаку левым флангом, прошел прострел в центр штрафной, где Евгений Селезнев, находясь в офсайде, откинул мяч на Морозко. Тот забивал уже в пустые ворота.

Получив преимущество в счете уже на старте игры, "Колос" перешел на максимально удобный для себя темп. Центральные защитники не стеснялись подолгу перекатывать мяч в районе центрального круга, заставляя львовян вытягиваться на чужую половину поля. Однако эффективно организовывать прессинг "Рух" еще не научился - коваливцы достаточно легко за счет нескольких передач выходили в атаку.

Обычно они не несли значительной угрозы воротам Бандуры, однако уже на 20-й минуте "Колос" удвоил свое преимущество. Ильину удалось войти в штрафную и выполнить подачу на линию вратарской, куда в свободную зону ворвался Морозко и головой во второй раз пробил голкипера "Руха". Это была более чем весомая заявка на победу, учитывая, что игра в атаке у подопечных Федыка совсем не клеился. Небольшой пожар в штрафной "Колоса" возник лишь в конце первого тайма, когда Волынец во время подачи стандарта сыграл на выходе, а Мысык атаковал вторым темпом, однако пробил в руки вратарю. Перед этим моментом "Колос" мог снять вопрос о победителе - Морозко классно забросил из глубины поля, Селезнев оторвался от защитника и бил слету метров с шести, но не попал в створ.

На второй тайм и Федык, и Костышин выпустили новых игроков. Если замена в "Колосе" была направлена ​​на укрепление обороны, то "Рух" перешел на тактику с четырьмя защитниками. Впрочем, эффекта это не дало вообще никакого. Львовяне больше держали мяч, но за 45 минут второго тайма ни разу не попали в створ ворот. Собственно, ударов в направлении рамки было два или три. Пенальти, который позволил скрасить поражение, случился уже в компенсированное арбитром время. И то Волынец, справился с ударом Кондракова с отметки, однако защитники не уследили за Русиным.

У "Колоса" после перерыва вообще ничего не было, кроме нескольких перспективных выходов, которые завершались на этапе последней передачи. Но коваливцам и не нужно было форсировать события. Они уверенно удержали преимущество и гарантировали себе хорошее настроение перед исторической поездкой в ​​Хорватию.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Третий тур

20 сентября. Львов. "Арена Львов"

"Рух" - "Колос" 1:2

Голы: Русин 90 + 5 - Морозко 4, Морозко 20

"Рух": Бандура - Заставный, Дуць (Кухарук 46), Стаменкович, Парамонов, Глига - Эрнест (Клименчук 46), Мартынюк, Копина (Русин 89), Мысык (Кондраков 72) – Кухаревич

Тренер: Иван Федик

"Колос": Волынец – Н.Кравченко, Гавриш, Максименко (Петров 46), Черноморец - Милько - Ильин, Д.Костишин, Ориховский (Смирный 76), Морозко (Антюх 84) - Селезнев (Исаенко 76)

Тренер: Руслан Костышин

Арбитр: Дмитрий Бондаренко

Предупреждения: Стаменкович 29, Заставный 62, Кухаревич 90+6 - Милько 10, Ориховский 74, Д.Костышин 90 + 5, Р.Костышин 90 + 6