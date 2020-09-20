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Экс-директор ФК Москва будет заниматься развитием ФК Рух

Премьер-лига
(1 голосов)

Максим Мотин - новый директор по развитию львовского клуба

Экс-директор ФК Москва будет заниматься развитием ФК Рух
Новина українською

Львовский "Рух" получил нового специалиста в структуру клуба. В украинской команде будет работать бывший директор ФК "Москва" Максим Мотин.

Мотин будет исполнять обязанности директора по развитию львовского клуба.

Руководство "Руха" пока не анонсировало кадровые изменения, но сам Мотин уже сообщил на своей странице в Facebook, что получил аккредитацию ФК "Рух" на сезон 2020/21.

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В статье: Рух (Львов)
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Комментарии (7)
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Footballhead (м. Чернігів)
20.09.2020 в 22:58
О, друґой русскій в типу львівському колхозі. Ти диви, ці смішні і справді повірили в себе. Тільки от ви навіть львівською командою не будете, лол #ТЛТК
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
20.09.2020 в 22:53
расформируют клуб
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+2
0
Глюк Львів (Лемберг)
20.09.2020 в 22:12
Сподіваюсь цей, безумовно росіянський ліберал, зможе переконати Президента, замінити Івана-Нагельсмана на когось більш прагматичного, так сказать, з "понятієм" в українському футболі. Наприклад Олега Володимировича.
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+2
-2
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Serega1111 (Киев)
20.09.2020 в 22:09
Ахренеть! Ну может он и хороший человек и не ватан, хз, но хотелось бы знать, а чего он там в ФК"Мацква" наразвивал? Как помнится клубик этот благополучно загнулся...
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+7
0
Глюк Львів (Лемберг)
20.09.2020 в 22:46
Ага, це саме смішніше. Цей мужичок, вже пару років як наш співгромадянин і займається розвитком українського футболу, проводячи різні конференції і семінари для офісного планктону, на теми типу "как утроиться работать в федерацию или клуб своей мечтьі".
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
20.09.2020 в 23:02
Ну что ж, дело нужное и полезное. Надеюсь все-таки он чего-то умеет и принесет пользу клубу. Судя по всему "Карпаты" - в за.днице глубоко и надолго, ФК"Львов" - вообще цирк с конями. Львову нужен хотя-бы один серьезный клуб
0
0
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sawyer3273 (Тель-Авив)
20.09.2020 в 22:05
и Блохина тренером берите
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+7
0


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