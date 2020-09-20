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Экс-директор ФК Москва будет заниматься развитием ФК Рух
Максим Мотин - новый директор по развитию львовского клуба
Львовский "Рух" получил нового специалиста в структуру клуба. В украинской команде будет работать бывший директор ФК "Москва" Максим Мотин.
Мотин будет исполнять обязанности директора по развитию львовского клуба.
Руководство "Руха" пока не анонсировало кадровые изменения, но сам Мотин уже сообщил на своей странице в Facebook, что получил аккредитацию ФК "Рух" на сезон 2020/21.
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Комментарии (7)
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Footballhead (м. Чернігів)
20.09.2020 в 22:58
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
20.09.2020 в 22:53
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+2
0
Глюк Львів (Лемберг)
20.09.2020 в 22:12
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+2
-2
Serega1111 (Киев)
20.09.2020 в 22:09
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+7
0
Глюк Львів (Лемберг)
20.09.2020 в 22:46
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+2
0
Serega1111 (Киев)
20.09.2020 в 23:02
0
0
sawyer3273 (Тель-Авив)
20.09.2020 в 22:05
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+7
0
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