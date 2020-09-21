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Дмитрий Михайленко: Надо искать команду, потому что долго не выдержу делать уроки с детьми

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-наставник "Днепра-1" поделился мыслями после ухода из клуба

Дмитрий Михайленко: Надо искать команду, потому что долго не выдержу делать уроки с детьми
Новина українською

Бывший главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко прокомментировал свою отставку и поделился планами на будущее.

- Почему решили уйти в отставку сейчас. Не видите вариантов, как исправить ситуацию?

- Да, мне показалось это правильным решением. Прилагалось много усилий, чтобы исправить ситуацию. В прошлом сезоне сбились какие-то настройки, в этом - мы не нашли нужные варианты с составом. Не получалось. Команде нужен новый импульс, новый тренер, новый взгляд. После матча спокойно все обдумал и подал в отставку.

- Это непросто покидать команду, с которой вы прошли такой путь из низших лиг в УПЛ.

- Это непросто покидать команду, где работал 11 лет после завершения карьеры. Работал в юношеском секторе, взрослой команде. Привыкаешь к коллективу, месту, людям. Но это жизнь тренера. Принимая вызов быть тренером, я всегда понимал, что это не история про стабильность. Иногда придется менять команды. Так что спокойно принял ситуацию, отпустил ее, с легкой душой смотрю в будущее. Эта команда многое мне дала. В "Днепре" я стал футболистом, тренером, тем, кем я есть.

- Насколько на вас влияли слухи о возможной смене тренера еще летом? Это сказалось на результатах команды?

- Мне кажется, да. Такая будоражащая ситуация не добавляет уверенности точно. Но проблема основная не эта. Проблема в каком-то сбое настроек. В последних матчах я пытался сложить пазл из разных картин. Там не получалось, там не получалось. Было очень сложно. Вопрос в комплектации состава. Я потерял уверенность, что с этим составом можно добиться результата. Вроде, играли нормально, но не хотелось все сваливать на невезение, ведь причина не в этом. Такая ситуация.

- Как прошло прощание с футболистами?

- Тепло. После матча многие подходили. Всех ребят набирал наш тренерский штаб. Многие вообще с академии с нами. Многих я знал больше 10 лет.

- С вами уходит весь тренерский штаб?

- Уходит весь тренерский штаб. Возможно, некоторые ребята останутся в клубе.

- По слухам, завтра Йовичевича должны представить новым тренером. Вы его видели в Днепре?

- Нет, я его не видел.

- Финансовые обязательства перед вами клуб закроет, все красиво?

- Я еще не обсуждал этот момент. Я не хочу говорить на эту тему. Думаю, все будет нормально.

- Сейчас отпуск или сразу начнете искать новый клуб?

- Сейчас будет небольшой отпуск. Мне уже хватило сегодняшнего дня с детьми уроки делать - это сложнее, чем готовиться к матчам. У меня так глаз не дергался даже в самых сложных матчах. Надо искать команду, потому что я так долго не выдержу, - рассказал Михайленко.

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1
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Источник:
Великий Футбол
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
21.09.2020 в 00:37
Дима ..Ты делал Все что мог..Спасибо..за всю твою работу в Днепре..Уверен что будиш..востребован..От Израиля до Эстонии..А лучше остаться в Днепре 1 с молодежью..
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