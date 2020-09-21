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Наставник Руха заметил главную ошибку, которая привела к поражению в игре с Колосом
Пожаловался и на коронавирус
Иван Федык, главный тренер ФК "
Наша ошибка была в том, что мы пропустили два гола в начале игры и после этого пришлось кое-что изменить и сделать замены.
Игроки потихоньку возвращаются к оптимальной физической форме, но очень медленно. Когда выпадают основные игроки, то очень трудно готовить команду. У нас продолжается поиск футболистов. Как оно будет - посмотрим.
Напомним, что матч предыдущего тура "Рух" перенес из-за вспышки коронавируса в команде.