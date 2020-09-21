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Наставник Руха заметил главную ошибку, которая привела к поражению в игре с Колосом

Премьер-лига
(1 голосов)

Пожаловался и на коронавирус

Наставник Руха заметил главную ошибку, которая привела к поражению в игре с Колосом
Новина українською

Иван Федык, главный тренер ФК "Рух", прокомментировал поражение его команды от "Колоса" 1:2 в первом домашнем матче в УПЛ.

Наша ошибка была в том, что мы пропустили два гола в начале игры и после этого пришлось кое-что изменить и сделать замены.

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Игроки потихоньку возвращаются к оптимальной физической форме, но очень медленно. Когда выпадают основные игроки, то очень трудно готовить команду. У нас продолжается поиск футболистов. Как оно будет - посмотрим.

Напомним, что матч предыдущего тура "Рух" перенес из-за вспышки коронавируса в команде.

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В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Иван Федык
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Источник:
Рух

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Комментарии (1)
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Байкал (Lviv)
21.09.2020 в 09:10
Федик! Не шукай когось ,хто винен у бідах Руху. Винен ти сам! Бо ти не тренер . Ти просто .... ніхто . Не мурдуй ні себе ні людей . Піди краще сам
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