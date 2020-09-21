Денисов: Лучано Лучи признал ошибку судьи матча Динамо - ПФК Львов

Телеведущий Александр Денисов сообщил на ТК Футбол, что общался с главой судейского комитета УАФ Лучано Лучи на тему момента с удалением игрока ПФК "Львов" Маруана Михоуби в матче с "Динамо" (1:3).

Давайте поговорим об удалении. 73 минута - Михоуби получил первую желтую карточку за то, что мешал Бущану ввести мяч в игру. И вот вторая карточка, о которой много говорили. Это 83 минута, когда ПФК "Львов" остается в меньшинстве.

При этом, когда этот эпизод просматривали много раз, там бежит главный судья Виктор Копиевский, показывает вторую желтую, но не ставит пенальти. И вот все ленты новостей: "Почему же пенальти не поставил, почему от ворот?".