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Денисов: Лучано Лучи признал ошибку судьи матча Динамо - ПФК Львов

Премьер-лига
(5 голосов)

Но в чем она заключалась?

Денисов: Лучано Лучи признал ошибку судьи матча Динамо - ПФК Львов
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Телеведущий Александр Денисов сообщил на ТК Футбол, что общался с главой судейского комитета УАФ Лучано Лучи на тему момента с удалением игрока ПФК "Львов" Маруана Михоуби в матче с "Динамо" (1:3).

Давайте поговорим об удалении. 73 минута - Михоуби получил первую желтую карточку за то, что мешал Бущану ввести мяч в игру. И вот вторая карточка, о которой много говорили. Это 83 минута, когда ПФК "Львов" остается в меньшинстве.

При этом, когда этот эпизод просматривали много раз, там бежит главный судья Виктор Копиевский, показывает вторую желтую, но не ставит пенальти. И вот все ленты новостей: "Почему же пенальти не поставил, почему от ворот?".

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Лучано Лучи четко объяснил этот эпизод. По его словам, Виктор Копиевский этого не видел, - если взглянуть повтор, будет видно, что он рассматривает другой эпизод. Он сослался на помощь бокового рефери Александра Жукова. Что показывает Жуков? Что со стороны Цыганкова была провокация, он первым зацепил Михоуби - а тот на это среагировал, соответственно, получил "горчичника".

Ошибка Копиевского состоит в том, что все это ему объяснял боковой - и он не показал желтую карточку Цыганкову, провокатору этого эпизода. Лучано Лучи признал ошибку Копиевского - он должен был показать желтую карточку и Цыганкову.

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В статье: ФК Львов Александр Денисов Динамо (Киев) Лучано Лучи Виктор Копиевский Маруан Михоуби
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (61)
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amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 09:47
Я бы очень хотел чтоб Заря выиграла,но судьи не дали
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0
0
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ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:51
Я тоже хотел, чтобы она выиграла. И против Динамо я ничего не имею и хочу чтобы оно поскорее нашло свою игру, но не в ущерб другим командам. А поступок цыганкова -мерзкий. И если вы настрящие фанаты клуба, то должны признать очевидное,
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 09:44
Аби на місці Циганкова був який чорнодупий кріт, то 100% цьому бороданю була би не просто пряма червона, а й пенальті у ворота Львова. І це справедливо. До речі, чому цей продажний макаронник мовчить, що у Зорі вчора відібрали перемогу, не поставивши на 57-й пеналь?
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:44
Повторяю для особоударенных - я за Шахтер не болею!
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 09:44
Відразу вірю, сходу...
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:46
Приведи примеры, когда я высказывался о Шахтере.
0
0
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 09:46
Ну как не поверить особо уважаемому человеку
0
0
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ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:46
Примеры
0
0
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DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 09:37
39 комментов, из низ 1/3 от питара ascent (Луксор), все ветки тварь гадит своими гавно-высерами, ублюдок задрипанный
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+1
-1
мы за динамо (киев)
21.09.2020 в 09:36
можу погодитись шо момент не абсолютно очевидний. таких на полі безліч. буває і жорсткіше. але є велике але.тепер всі коментарі ідуть від футболів денисова(які я ніколи не дивлюсь) всі інші десь по інтернетах і сильно потім. то був хоч циганик, а тепер лише одна кротоферма кругом.
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+2
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 09:31
КЛОУНЫ в сборе
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+1
0
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 09:33
И всем жалко Зарю,но какое отношение имеет матч Динамо к Заре,не понятно)))..понятно одно,даунецкие глоры,строят из себя белых овечек,а на самом деле-тупые овцы
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+2
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 09:35
Это дешевые подзаборные шалавы, в футболе даже не 0, просто -100000
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:37
Я тебе уже ответил какое. За второе место борьбу ведут не только Динамо. В прошлом сезоне Заре не хватило 1 очка и это при том, что ошибок результативных в пользу Динамо (если сравнивать с Зарей) было в разы больше...А в этом история продолжается...
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 09:37
ascent, закройся на йух тварь безхребетная
+1
0
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 09:40
Послушай,если бы я болел за Зарю,я бы в первую очередь обращал внимание,что не дали пенальти в матче заря-шохтоьр...а не на какой-то другой матч...признайся ,что ты глор шохтьора и все
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:42
Скажи есть Заре разница как сыграет Динамо 1:1 или выиграет? Что ты дурачка из себя строишь?
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:43
И ответь на тот же вопрос: есть ли Динамо дело, как сыграют его главные конкуренты в ничью или нет?
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 09:43
amg333, это Вшахтьор не выиграл, так пуканы горят над Терриконами
0
0
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 09:44
Это ты дурак,Динамо за первое место будет бороться,а не за второе с зарей..а во вторых ,ты только акцентируешь внимание на Динамо,но не на ошибке в матче с шохтьором..не заливай тут про зарю,ты тупой вагинальный глор
0
0
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:48
Потому, что главным конкурентом за 2 место в прошлом сезоне было Динамо.
0
0
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 09:50
Отвечаю на вопрос,я бы хотел чтоб конкурент Заря,выиграло у шохтьора,а не сыграла вничью
0
0
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:27
Заре пенальти не дали, а в пользу Динамо - ошиблись! А потом в конце сезона будем опять считать результативные ошибки...
Ответить
+1
-2
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 09:29
Так кричи,что судьи тянут шохтьор,не дали пенальти!!..а то начинаешь вилять,и лукавить...жаль ему Зарю ,что не удалили циганкова)))..сказочный персонаж
Ответить
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 09:32
пенисов, как и ascent - шлюхи
Ответить
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
21.09.2020 в 09:14
Лучи пенисову случайно не рассказал как романов не поставил чистый пеналь в ворота кротов в матче против Зари?
Ответить
+3
-4
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:16
Главная задача для Динамо, чтобы Шахтер и Заря потеряли очки. Судья справился, в Динамо все довольны.
Ответить
+2
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.09.2020 в 09:22
И Романов доволен- поехал домой в новой шубе.
+1
-2
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 09:24
И ты хотел шубу от суркиса??..но ты можешь от него получить только по ипалу))))
+1
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.09.2020 в 09:27
АМГ,иди уроки делай,"давальщик" сопливый
+1
-1
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 09:31
Ты уже сделал??..учись хорошо,может на шубу когда то заработаешь)))
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 09:33
ascent, придурок конченный, тряпка вонючая
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
21.09.2020 в 09:33
Главная задача Динамо это удачное выступление во всех турнирах где мы принимаем участие, а так же радовать игрой своих поклонников. шо там с Шахтером как то пофиг, главное чтобы в рамках закона.
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 09:33
FC SD CLUB - это еще одна шмара сопливая, в рот драная
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 09:34
Когда вы уже все передохните, земля чище станет
0
0
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:04
Смотреть всем! Динамо -Львов. Видео удаления Маруана Миуби.
Ответить
+2
-5
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 09:22
Иди пересмотри лучше как Степаненко один раз,пять минут бегал за судьей ,чтоб удалил динамовца,как и все бразильскодаунецкие девчули то стонут,то плачут постоянно..и ты тут разкудахкался!!!
Ответить
+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:24
Давай по этому эпизоду! А со Степаненко сам разбирайся - я за Шахтер не болею! Мне за Зарю обидно!
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:25
Если это так, как ты описал, то это такая же подлость как и с Цыганковым!
+1
-1
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 09:26
При чем тут Заря и циганков???..если болеешь за Зарю,почему не кричишь ,что не поставили пенальти ,когда Соломон сбивал игрока???..
+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:29
Динамо тоже могло очки потерять, ведь до 83 минуты 1:1 было!
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:31
Сбивал, но там не было подлости и арбитр мог и ошибиться, а тут такой театр с провокацией, падением и пальчиком в конце...где справедливость? Думаешь другим командам, которые ведут борьбу за 2 место это всё нравится?
+1
-1
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 09:35
Ой,все,ты обычный даунецкий глор,якобы Зарю тебе жалко
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 09:35
ascent, все видели много раз. Это чистая ЖК + пенальти.
Ответить
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 08:59
Есть объяснения почему цыганков упал как подкошенный и схватился за лицо? Что могло сбить крепкого мужика с ног? Пальчик цыганкова останется с ним навсегда - он выбрал свою линию поведения. Кто не согласен - обоснуйте! Я не сноб, я поверю, только докажите!
Ответить
+2
-5
avatar
zloyded (Киев)
21.09.2020 в 08:58
Ну барани конкретні! Якщо червона Міхоубі - то чому не пенальті?! А про це тиша, головне, що Циганков провокатор Коли вже згинуть ті "Футболи" разом з тими ведучими та ексПЕРДами???!!!
Ответить
+4
-3
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:07
Какая червона пересмотри эпизод, там цыганкову нужно давать червону за симуляцию
Ответить
+2
-4
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 09:37
Ты вообще идиот????..какая красная за симуляцию,все с тобой ясно...ты тупой как и все даунецкие
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 09:38
ascent, тупорылый задрипанный ублюдок
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 09:19
А если обоюдная желтая, то кому давать пенальти?
Ответить
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 08:40
Был о цыганкове лучшего мнения, но видно у него начинается истерия, которая сказывается не только на его физическом состоянии, но и на моральном... Был капитаном, а стал плаксивой девочкой...
Ответить
+2
-10
Aalex-696 (Немирів)
21.09.2020 в 08:45
Вже давно про тебе нема доброї думки. Сруль звичайний.
Ответить
+6
-3
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 08:50
Пересмотри эпизод с удалением и честно найди слова, которые могут оправдать цыганкова падением и то, как он пальчиком указывал судье на эпизод, тьфу гыдота...
+2
-5
avatar
Spokoyno (Киев)
21.09.2020 в 08:24
Чув я цей "поток сознанія" простіше бред сивої кобили... Так дійсно Циганков трошки допомога собі руками, як і Михоубі Але вважати це провокацією що тягне на жовту то знову таки "бред сивої кобили"! Тоді гравців на полі не залишиться бо футболісти постійно допомогають собі руками. Щось я не пригадую, коли під час розіграшу кутового, хтось когось руками не притримав, відштовхнув.
Ответить
+10
-2
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 08:42
Арбитр справился с заданием - удалил игрока. Цыганкову - оскар.
Ответить
+2
-10
avatar
zloyded (Киев)
21.09.2020 в 09:00
Так в них суть одна і вона не змінна - правдами не правдами "мочити" Динамо!
Ответить
+3
-4
ShtanGa (Славське)
21.09.2020 в 08:16
Коментар с пляжа
Ответить
+8
-3
avatar
Инспектор ( )
21.09.2020 в 07:54
Цыганков еще в Динамо? Говорили что ушел в топ-клуб Хороший игрок, и провокатор неплохой
Ответить
+4
-16
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 07:45
А этот лучи не говорил про левые пенальти в ворота Колоса?
Ответить
+9
-4
Hanter44 (Baburka)
21.09.2020 в 08:09
Привет Котигорох! Руку из шириньки вынимай времяот времени!
Ответить
+3
-11
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 09:39
Hanter44, закройся, ублюдок задрипанный
0
-1


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