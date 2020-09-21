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Денисов: Лучано Лучи признал ошибку судьи матча Динамо - ПФК Львов
Но в чем она заключалась?
Телеведущий Александр Денисов сообщил на ТК Футбол, что общался с главой судейского комитета УАФ Лучано Лучи на тему момента с удалением игрока ПФК "Львов" Маруана Михоуби в матче с "Динамо" (1:3).
Давайте поговорим об удалении. 73 минута - Михоуби получил первую желтую карточку за то, что мешал Бущану ввести мяч в игру. И вот вторая карточка, о которой много говорили. Это 83 минута, когда ПФК "Львов" остается в меньшинстве.
При этом, когда этот эпизод просматривали много раз, там бежит главный судья Виктор Копиевский, показывает вторую желтую, но не ставит пенальти. И вот все ленты новостей: "Почему же пенальти не поставил, почему от ворот?".
Лучано Лучи четко объяснил этот эпизод. По его словам, Виктор Копиевский этого не видел, - если взглянуть повтор, будет видно, что он рассматривает другой эпизод. Он сослался на помощь бокового рефери Александра Жукова. Что показывает Жуков? Что со стороны Цыганкова была провокация, он первым зацепил Михоуби - а тот на это среагировал, соответственно, получил "горчичника".
Ошибка Копиевского состоит в том, что все это ему объяснял боковой - и он не показал желтую карточку Цыганкову, провокатору этого эпизода. Лучано Лучи признал ошибку Копиевского - он должен был показать желтую карточку и Цыганкову.