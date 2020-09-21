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Костышин прокомментировал игру Селезнева и высказался о ротации в Колосе

Премьер-лига
(4 голосов)

В матче с "Рухом"

Костышин прокомментировал игру Селезнева и высказался о ротации в Колосе
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал об итогах матча во Львове с "Рухом" 2:1.

Я доволен отношением к игре своих футболистов. Мы провели ротацию состава. Кроме Волынца и Гавриша вышли футболисты, которые не были задействованы в основном составе в матче против "Ариса". Командная игра не пострадала, "Колос" выглядел так, как всегда. Не было хаотических действий на поле.

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Игра Селезнева мне понравилась, он сделал голевой пас. Да, он не выглядит в своих лучших кондициях, но вы понимаете - Евгений очень быстро избавился от лишнего веса. Однако это и потеря сил. Очень трудно за две недели сбросить 5-6 килограммов, и иметь силы. Он молодец, к нему нет никаких нареканий, для меня он сыграл очень качественно.

Мы только вчера прилетели, сегодня была игра, а в среду снова вылетаем на Лигу Европы. Команда впервые работает в таком графике, и у нас много возрастных футболистов, поэтому для нас это такой опыт. Ты готовишь команду, показываешь их состояние с "Риекой", или в следующих играх, и ты готовишь по тому опыту, когда ты сам когда-то играл, как тебя готовили.

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В статье: Евгений Селезнев Виталий Гавриш Лига Европы УПЛ Рух (Львов) Евгений Волынец Риека Колос (Ковалевка) Арис (Салоники)
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(4 голосов)
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Источник:
Колос

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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
21.09.2020 в 08:26
Зачем вам этот старый шлак? Оно елк ходит по полб.. Просто жесть
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+2
-1
1_Rui_3 (Винница)
21.09.2020 в 09:44
Даже если вспомнить момент с Рухом,когда он с 5-и метров не забил
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