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Кипер Зари рассказал о выводах, которые сделала команда после предыдущих матчей

Премьер-лига
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Кипер Зари рассказал о выводах, которые сделала команда после предыдущих матчей
Новина українською

Вратарь "Зари" Никита Шевченко прокомментировал ничью с "Шахтером" (2:2).

Думаю, удался хороший матч для зрителей. Была зрелищная игра, много моментов, комбинационной игры. Все же играли с чемпионом страны. Все знают наше состояние, у нас был плохой отрезок. Надеюсь, этот матч даст толчок нашей команде.

Разборок после предыдущих матчей не было. Были эмоции на повышенных тонах. Когда после матчей эмоции улеглись, собрались командой, поговорили, сделали выводы, обсудили, не удается. Как видите, это дало свои плоды, сегодня игра была неплохая.

Очень надеюсь, что эта игра нам даст стимул, все нормально в коллективе, что можем играть против любого соперника. Продемонстрировали вот на «Шахтере». Просто надо было почувствовать, что мы можем. Слава Богу, что вообще нащупали.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Шахтер (Донецк)
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Источник:
FootballHub

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