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Юрий Вернидуб сравнил Зарю и Шахтер в очной встрече
И рассказал о разнице с предыдущими поединками
Бывший наставник луганской "
- Очень понравился матч. Думаю, Заря была гораздо ближе к победе, чем "Шахтер".
- За счет чего "Заря" собралась и показала такой футбол в матче с "Шахтером"?
- "Заря" и так показывала неплохую игру. С "Десной" был тайм неплохой, с тем же "Мариуполем". Думаю, все поправится, они снова будут бороться за призовые места. Думаю, пройдет туров 5-6, и "Заря" все исправит. Уверен на 100%.
- Какие у вас ближайшие планы?
- Пока отдыхаю. А там жизнь покажет, - сказал Вернидуб.