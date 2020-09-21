Юрий Вернидуб сравнил Зарю и Шахтер в очной встрече

Бывший наставник луганской " Зари " Юрий Вернидуб прокомментировал ничью в матче с "Шахтером" (2:2).

- Очень понравился матч. Думаю, Заря была гораздо ближе к победе, чем "Шахтер".

- За счет чего "Заря" собралась и показала такой футбол в матче с "Шахтером"?

- "Заря" и так показывала неплохую игру. С "Десной" был тайм неплохой, с тем же "Мариуполем". Думаю, все поправится, они снова будут бороться за призовые места. Думаю, пройдет туров 5-6, и "Заря" все исправит. Уверен на 100%.

- Какие у вас ближайшие планы?

- Пока отдыхаю. А там жизнь покажет, - сказал Вернидуб.