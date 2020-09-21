Во главе с Скрыпником. Символическая сборная третьего тура УПЛ по версии UA-Футбол

Третий тур чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги подарил противостояние чемпиона с бронзовым призером. Соперники вполне оправдали статус поединок, порадовав зрителей и на трибунах, и у экранов зрелищной игрой. Неудивительно, что сразу пять представителей от "Зари" и "Шахтера" попали в нашу символическую сборную. Также здесь нашлось место двум игрокам "Ворсклы", которая захватила лидерство в турнирной таблице, а также представителям "Динамо", "Десны", "Ингульца", "Олимпика" и "Колоса".

Владимир Крынский ("Ингулец"). Для голкипера это был дебют в свитере "Ингульца", и чувствовалось, что вратарь внутренне переживает. Это привело к нескольким запарам в середине первого тайма, когда защитникам пришлось страховать своего первого номера, но вместе в эпизоде ​​разобрались. Неудачи он постарался компенсировать простотой игры. Дважды заострял Гуцуляк - два сейва, с ударом Шевцова головой - справился. Подачи в штрафную снимал и выносил руками подальше от ворот. У "Десны" были предпосылки для второго гола, не в последнюю очередь "Ингулец" смог отстоять ничью благодаря Крынскому.

Игорь Пердута ("Ворскла"). В начале второго тайма Владимир Шаран был вынужден заменить обоих игроков на своем левом фланге. Мирошниченко с Мишенко так и не смогли пройти правого защитника полтавчан, который на этот раз закрывал всю бровку. Конечно, Игорь в своем стиле подключался к атакам своей команды. Собственно, именно он выдал пас Пуцлину на пустые ворота, после чего был установлен окончательный счет в матче.

Виталий Вернидуб ("Заря"). В прошлом туре Виктор Скрипник неожиданно оставил своего самого опытного защитника на скамейке запасных. И линия обороны "Зари" выглядела ужасно, что в итоге завершилось поражением от "Мариуполя". В поединке с "Шахтером" Виталий вернулся в старт и стал одним из лучших игроков в матче. У Жуниора Мораеса шансов не было, а другим игрокам группы атаки горняков было весьма непросто проникнуть в штрафную мимо скалы. Юрий Вернидуб, который следил за игрой с трибун, может быть доволен сыном.

Папе Альюне ("Ворскла"). Еще в июле "Александрия" на своем поле играла вничью и с "Динамо", и с "Шахтером". Правда, были и поражения от "Десны" и "Мариуполь". Но ни разу команда Шарана не оставляла поле без забитого гола. Однако "Ворскле" удалось сдержать натиск Ситало, Грицука, Безбородько, Лучкевича, Банады и других. Ключевую роль в этом сыграл французский гигант, который играл спокойно и с умом, сводя все потуги соперника к минимуму.

Виктор Корниенко ("Шахтер"). Чемпион мира среди молодежи, получив опыт в "Мариуполе" в прошлом сезоне, сейчас имеет уникальный шанс. Из-за травмы Исмаили Луишу Каштру приходится испытывает на левом фланге различных исполнителей. В игре с "Зарей" пришла очередь и Виктора. Корниенко сыграл не безупречно, что касается игры непосредственно в обороне, но он достаточно неплохо поддерживал атаку, что для "Шахтера" часто даже важнее. Именно он отдал результативную передачу на Марлоса, когда горняки открыли счет.

Тарас Степаненко ("Шахтер"). В студии после матча эксперт UA-Футбол Александр Севидов в составе чемпиона отметил именно опорного хавбека. "Благодаря ему "Шахтер" сегодня не проиграл", - заявил бывший тренер. И мы с ним согласимся. Потому что именно Тарас позволял горнякам не провалиться в центре поля в противостоянии с соперником, который знал, как противодействовать "Шахтеру". Да, он "заработал" пенальти в свои ворота, но с избытком перекрыл этот эпизод своей работоспособностью и характером.

Николай Шапаренко ("Динамо"). Матч против "Львова" откровенно не удался киевлянам. Открыв счет, фаворит позволил аутсайдеру отыграться, а потом никак не мог подобрать ключи к владениям Литовченко. Пока на 87-й минуте к мячу не подошел хавбек, который при новом тренере заметно прибавил и претендует на роль одного из лидеров команды. Николай здорово исполнил штрафной, забив победный гол, а потом еще организовал третий мяч, отдав результативную передачу на Супрягу.

Алексей Гуцуляк ("Десна"). После карантина хавбек только дважды выходил в стартовом составе "Десны": против "Колоса" в мае (сразу последовала замена в перерыве) и на прошлых выходных. Болельщики "северян" наконец увидели, зачем он нужен был Рябоконю. Он создавал моменты для Дегтярева и Калитвинцева, сам несколько раз пытался пробить Крынского, и в целом был одним из самых заметных игроков на поле. Именно хавбек Гуцуляк, если судить по активности в атаке, пока стал главной альтернативной форварду Филиппову, который покидает команду.

Евгений Морозко ("Колос"). Уже на четвертой минуте матча с "Рухом" левый полузащитник, который прошел с коваливцами все уровни украинского профессионального футбола, открыл счет, воспользовавшись пасом Селезнева. На 20-й он удвоил преимущество, замкнув подачу от Ильина. Тому, как Евгений ворвался в свободную зону, аплодировал даже Селезнев. А под конец первого тайма Морозко отблагодарил партнера классным забросом в штрафную, но бомбардир не попал в ворота из выгодного положения. В итоге именно дубль Евгения помог "Колосу" добыть в целом спокойную победу над "Рухом".

Владислав Кабаев ("Зоря). Первый тайм в исполнении "Зари" против "Шахтера" был очень эффектным. Луганчане атаковали ворота Трубина при первой же возможности и создавали немало проблем обороне горняков. В группе атаки луганчан особенно выделялся Кабаев. Именно он классно отобрал перед штрафной соперника мяч и ассистировал Кочергину, а затем заработал пенальти, который позволил "Заре" выйти вперед. Влад и сам опасно пробивал с острого угла, но Трубин среагировал.

Захедитабар Шахаб ("Олимпик"). Футбол "Олимпика" с "Минаем" не был ярким, но игру стоило смотреть хотя бы ради бенефиса иранского форварда дончан. Шахаб создал первый гол (жаль только, что не по своей воле авторство у него отобрал Тейшейра), добил мяч в сетку, забив второй, а потом здорово завершил контратаку, пробив мимо вратаря. С такой игрой есть вероятность, что нападающего захотят подписать более статусные клубы еще до закрытия трансферного окна. По крайней мере, Захеди на такое предложение уже наработал.

Крынский - Пердута, Вернидуб, Альюн, Корниенко - Гуцуляк, Шапаренко, Степаненко, Морозко - Кабаев, Шахаб

Тренер - Виктор Скрипник ("Заря"). После двух поражений на старте о луганской команде говорили очень много. И о том, что все же стоило отпустить тренера, и о кадровых проблемах, и о задолженности, что портит настроение. Поэтому перед игрой с "Шахтером" за "Зарю" было даже немного страшно. Но Виктор Скрипник вновь продемонстрировал свою стрессоустойчивость и хладнокровие. "Заря" выдала матч в лучших своих традициях и ни в чем не уступила лидеру, в итоге получив ничью. Верим, что набранный балл станет началом возвращения команды Скрипника на ведущие позиции.