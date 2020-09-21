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Лучшего игрока 3 тура УПЛ выбирали среди футболистов Олимпика и Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

А мог быть Шапаренко

Лучшего игрока 3 тура УПЛ выбирали среди футболистов Олимпика и Динамо
Новина українською

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 3-го тура Лиги.

В состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Йожеф Сабо, Сергей Нагорняк, Артур Валерко.

По итогам голосования победу одержал нападающий "Олимпика" Шахаб, который в матче с «Минаем» отметился «дублем»! Он на один балл опередил динамовца Николая Шапаренко.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Шахаб Захеди
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Источник:
УПЛ

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