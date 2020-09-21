Лучшего игрока 3 тура УПЛ выбирали среди футболистов Олимпика и Динамо

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 3-го тура Лиги.

В состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Йожеф Сабо, Сергей Нагорняк, Артур Валерко.