Премьер-лига
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Лучшего игрока 3 тура УПЛ выбирали среди футболистов Олимпика и Динамо
А мог быть Шапаренко
Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 3-го тура Лиги.
В состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Йожеф Сабо, Сергей Нагорняк, Артур Валерко.
По итогам голосования победу одержал нападающий "
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Источник:УПЛ
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