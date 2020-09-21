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Герой футбольного дня. Тарас Степаненко

Премьер-лига
(2 голосов)

Парадоксы матча Заря - Шахтер

Герой футбольного дня. Тарас Степаненко
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Давайте адекватно и без манипуляций – контакт между Тарасом Степаненко и Владиславом Кабаевым в штрафной площади "Шахтера" на 27-й минуте вчерашнего поединка был. Игрок "Зари" уже успел занять позицию и ожидал, когда мяч опустится к ногам из воздуха, Степаненко влетал в борьбу. Именно влетал, а не вступал или готовился к ней. Врезавшись на скорости выставленной вперед грудью в оппонента, можно сбить его с ног. Для этого не нужно даже помогать себе руками. В конце концов, какое решение должен был принять Романов, видя этот контакт?

Герой футбольного дня. Тарас Степаненко - изображение 1

Просто продолжить игру? Дать желтую карточку футболисту "Зари" за симуляцию? Проблема в том, что Виталий Романов в этом поединке не придерживался какой-то одной четкой линии последовательности. Поэтому на уровне со Степаненко он должен разделить "лавры" антигероя того эпизода.

Эпизода на два решения. На рассмотрение судьи, как привыкли мы говорить. И в таких случаях арбитры могут защитить себя от критики только тогда, когда соблюдают строгую последовательность. Виталий Романов же судил нечетко. Он пропустил во втором тайме фол Соломона против Кочергина, был непоследовательным в плане вынесения дисциплинарных санкций. В конце концов, не удалил Тараса Степаненко, прощая ему иногда безосновательно грубую игру, а порой эмоциональные всплески, которые не может позволять себе даже капитан команды.

Кстати, о капитане. "Шахтер" не проиграл этот матч благодаря индивидуальным действиям нескольких футболистов. Соломон понравился работой на атаку, Марлос компенсировал огрехи атакующей игры работой на оборону, Тарас Степаненко хоть как-то держал эту команду в тонусе заряженностью на борьбу. Парадокс. За эпизод на 27-й минуте его можно ругать, но можно попробовать найти точку опоры: Тарас был одним из тех немногих, кому был небезразличен результат игры с самого начала, а не только тогда, когда стало понятно, что "Заря" просто так очки чемпиону не отдаст. Поэтому и такая неукротимая спортивная агрессия.

Герой футбольного дня. Тарас Степаненко - изображение 2

Только из-за некачественного арбитража Романова эта агрессия не была наказана второй желтой карточкой. Странный матч для Тараса: Степаненко был слишком заведен, чем навредил своей команде (в случае с "привезенным" пенальти) и едва не навредил еще больше. С другой стороны, без такого настроения капитана "горняки", вполне вероятно, ушли бы с поля ни с чем.

Фото - ФК "Заря"

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В статье: Тарас Степаненко Заря (Луганск) Виталий Романов Шахтер (Донецк) герой футбольного дня
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Комментарии (2)
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Червяк (Донецкая)
21.09.2020 в 12:50
Романов не любит Тараса Степаненко. Он свистит всегда при контакте Степанеко с соперником. И всегда в пользу соперника, хотя иногда (редко, но случается) соперники тоже не щадят Тараса.А пенальти не было. Ну был контакт корпус в корпус, но Степаненко явно не в Кабаева играл, а Кабаев мячом не владел.
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_Hell_Cat_ (Днепр)
21.09.2020 в 12:58
....куда ни ткни - везде противоречия возникают по поводу Вашего высказывания!
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