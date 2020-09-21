В Динамо отрицают интерес к трансферу Драговича - СМИ

Александр Драгович не входит в шорт-лист " Динамо " для позиции центрбека, - сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский со ссылкой на источники в киевском клубе.

По словам журналиста, плохая форма 29-летнего центрбека поражает, он "греет" скамейку что в "Лестере", что в "Байере" (где он сейчас играет).

Напомним, что австриец Драгович выступал в киевском "Динамо" в 2013-2016 годах.