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В Динамо отрицают интерес к трансферу Драговича - СМИ
Александр Драгович не входит в шорт-лист "
По словам журналиста, плохая форма 29-летнего центрбека поражает, он "греет" скамейку что в "Лестере", что в "Байере" (где он сейчас играет).
Напомним, что австриец Драгович выступал в киевском "Динамо" в 2013-2016 годах.
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Источник:ТаТоТаке
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