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В Динамо отрицают интерес к трансферу Драговича - СМИ

Премьер-лига
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В Динамо отрицают интерес к трансферу Драговича - СМИ
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Александр Драгович не входит в шорт-лист "Динамо" для позиции центрбека, - сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский со ссылкой на источники в киевском клубе.

По словам журналиста, плохая форма 29-летнего центрбека поражает, он "греет" скамейку что в "Лестере", что в "Байере" (где он сейчас играет).

Напомним, что австриец Драгович выступал в киевском "Динамо" в 2013-2016 годах.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Драгович Александар Драгович ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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