Премьер-лига
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Динамо интересуется экс-игроком сборных Аргентины
На днях киевское "
Киевляне, по информации издания Hoy, предлагают 5 млн евро за 100% прав на 21-летнего футболиста.
Факундо Мура начал карьеру в этом же клубе, провел в нем 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Выступал за сборные Аргентины U-20 и U-23.
Трансфермаркт оценивает Муру в 3,2 млн евро, его соглашение с "Эстудиантесом" действует до лета 2021-го.
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Комментарии (3)
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VoinovEvgen
21.09.2020 в 15:24
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yurets87 (запоріжжя)
21.09.2020 в 14:57
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FC Energy (Новая Каховка)
21.09.2020 в 15:02
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