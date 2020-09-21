Динамо интересуется экс-игроком сборных Аргентины

На днях киевское " Динамо " якобы должно сделать предложение аргентинскому "Эстудиантесу" по трансферу латераля (флангового защитника) Факундо Муры.

Киевляне, по информации издания Hoy, предлагают 5 млн евро за 100% прав на 21-летнего футболиста.

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Факундо Мура начал карьеру в этом же клубе, провел в нем 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Выступал за сборные Аргентины U-20 и U-23.

Трансфермаркт оценивает Муру в 3,2 млн евро, его соглашение с "Эстудиантесом" действует до лета 2021-го.