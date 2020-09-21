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Динамо интересуется экс-игроком сборных Аргентины

Премьер-лига
(1 голосов)
Динамо интересуется экс-игроком сборных Аргентины
Новина українською

На днях киевское "Динамо" якобы должно сделать предложение аргентинскому "Эстудиантесу" по трансферу латераля (флангового защитника) Факундо Муры.

Киевляне, по информации издания Hoy, предлагают 5 млн евро за 100% прав на 21-летнего футболиста.

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Факундо Мура начал карьеру в этом же клубе, провел в нем 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Выступал за сборные Аргентины U-20 и U-23.

Трансфермаркт оценивает Муру в 3,2 млн евро, его соглашение с "Эстудиантесом" действует до лета 2021-го.

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В статье: Эстудиантес (Аргентина) Динамо (Киев) Эстудиантес (Ла-Плата) Факундо Мура
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Комментарии (3)
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VoinovEvgen
21.09.2020 в 15:24
Разнообрась свою cекcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- bit.vodka/coos
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yurets87 (запоріжжя)
21.09.2020 в 14:57
был уже один Факундо,факово сыграл
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FC Energy (Новая Каховка)
21.09.2020 в 15:02
Факово тренировали
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