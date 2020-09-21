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Президент Зари хотел уволить Скрипника - известна деталь контракта тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

Если бы в третий раз проиграли

Президент Зари хотел уволить Скрипника - известна деталь контракта тренера
Новина українською

Евгений Геллер, президент луганской "Зари", на неделе намеревался уволить главного тренера клуба Виктора Скрипника - было это до матча 3 тура с "Шахтером" (2:2), сообщает ТаТоТаке.

В течение недели мы получали информацию, что Евгений Геллер собирается уволить Виктора Скрипника, если "Заря" проигрывает "Шахтеру". В контракте якобы записано, что после трех подряд поражений президент клуба может уволить тренера без компенсации.

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Мы не очень в это верим, но слава Богу, что Скрипник снял все вопросы. Потому что было бы очень глупо, если бы тренер, который вывел команду в Лигу Европы, смотрел ее матчи дома по телевизору.

Напомним, что в 1 туре "Заря" уступила "Десне", а во 2-м - "Мариуполю".

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (26)
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Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2020 в 14:58
В контракте якобы записано, что после трех подряд поражений президент клуба может уволить тренера без компенсации_____________________________а еще в его контракте прописано увольнение без компенсации, если он будет одевать на матчи красные мокасины, имитировать крик совы и закусывать водку арбузом. классная "журналистика", одна история ох...тельней другой
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+3
-2
VoinovEvgen
21.09.2020 в 15:23
Разнообрась свою cекcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- bit.vodka/coos
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0
-1
magnumm (Шепетовка)
21.09.2020 в 14:52
вот и Вернидуб на матче был..наверно болел за ШД) камбек будет?
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0
-3
lui87ivanov (Запорожье)
21.09.2020 в 14:49
Это в худших традициях Зари последние 3 года. Не напрягаясь просрать начало чемпионата, а к финишу добывать героически очки и рассказывать потом, в каких играх просрали недостающие для серебра 2-3 очка. Нет работы над ошибками. А как Геллер должен реагировать на это?
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0
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2020 в 14:59
а Геллер бабки не дает, что команда за сезон заработает - на то и живет. Геллер - куй, а не президент футбольного клуба
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+5
-1
lui87ivanov (Запорожье)
21.09.2020 в 15:41
Наверняка под контрактами тренеров и игроков с ф.к. Заря стоят их подлинные подписи, а не поддельные. И старожилы команды, продлившие недавно контракты (Громов, Хомченовский, Вернидуб В. и др.) уже знают все критерии к финансированию. Следовательно участники сделки пришли к консенсусу.
0
0
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usovvictor (Kharkov)
21.09.2020 в 14:39
...Скрипник хороший и тренер и наставник, иначе ребята не отстаивали его. Помню тут, когда начинал дифирамбы пели, что случилось? Ребята конечно на порыве сыграли, но ситуация в клубе вызывает массу вопросов и отнюдь не к тренеру. Как Скрипник с Геллером поладят - вот это вопрос будущего Зари. Она сейчас на распутье - вопрос как всегда в финансах. Уверен, что Скрипник в любом случае найдет работу, такие не стоят на месте..., потеряет только Зорька. Одно дело финансист, другое талант, ...не всегда складывается...
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+5
0
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ascent (Луксор)
21.09.2020 в 14:07
Интересно а правила "трех продаж" для Геллера не существует? Продал сразу трех игроков и подавай в отставку.
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+4
0
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ascent (Луксор)
21.09.2020 в 14:11
А то распродает налево и направо, а тренер должен игры вытягивать (в этом году 8, в прошлом - 14, не считая орендованных)
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+1
0
lui87ivanov (Запорожье)
21.09.2020 в 14:25
С подачи Скрипника появились Перович, Цыганикс, Цвек, но в прошлом чемпионате их выпускать на замену даже боялись, да и сейчас эти профессиАналы не усиляют стартовый состав, а появляются на поле, т.к. не кого больше выпускать. Будковского выжили, а клоун Чайковский 3 года уверенно сидит на банке!
0
-1
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ascent (Луксор)
21.09.2020 в 14:03
Не верю, что Геллер настолько бестолковый...
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
21.09.2020 в 14:09
Я раньше тоже думал. А на самом деле все эти бизнесмены - выходцы из 90-х, которые отжимали свою долю по понятиям. Поэтому нельзя сказать, что все они интеллектуально развитые особи.
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+5
0
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Hugo64 (PARIS)
21.09.2020 в 13:56
ну в едь и скрипник с мариуполем просто сидел на скамейке в уголку и смотрел футбол- а тренер марика даже не присел-это раз- на транфер ОН влияеет-пусть кто что не пишет сам скрипник говорил это- зачем было отпускать филю- и брать перовича который никак не то заиграеет а выходя на поле до мяча иногда не дотрагивается а будьковский в десне набираеет и набираеет-
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+2
0
Towering
21.09.2020 в 13:57
Будковского отправил Скрипник,это было его решение
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+1
-1
lui87ivanov (Запорожье)
21.09.2020 в 14:31
А клоуна Чайковского для чего Скрипник оставил?
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2020 в 15:00
сало на лице будковский набирает, полено редкостное
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0
0
Towering
21.09.2020 в 13:55
То такэ! хорош постить хрень всякую !
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+1
-2
Towering
21.09.2020 в 13:52
Это чушь полная !
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+1
-2
storm_ua (Николаев)
21.09.2020 в 13:52
Смотрю я на наших владельцев клубов, и понимаю, какие же они всё таки сволочи. И конечно понятным становится, почему выходцы из Украины, которые становятся успешные на западе, предпочитают ни у нас покупать клубы, а акции клубов Испании или Англии. Просто дно.Виктор доказал что он классный тренер, евро уровня. Желаю поскорей покинуть это болото и найти работу в ЕС.
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+4
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
21.09.2020 в 13:57
Абрамович входить в число вихідців України?)))(
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0
-5
storm_ua (Николаев)
21.09.2020 в 14:02
ты понимаешь разницу между акционерами и мажоритарным или абсолютным владельцем клуба?
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
21.09.2020 в 14:06
так это не только в футболе. а и во всех сферах жизни. постсовковый гнилой менталитет.
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+1
0
Alex Sunchez
21.09.2020 в 13:50
То что игроки отстояли своего тренера, конечно молодцы. Но сильного прогресса думаю ждать не стоит, усиления нет, лавки нет, зарплаты в клубе начали задерживать. Скрипник на трансферную политику не влияет. У Геллера явный зуб на него. Если Скрипник протянет до конца сезона это будет нереальное достижение.
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
21.09.2020 в 13:34
Если в контракте и, правда, есть такой пункт, то вчера, выходит, команда дралась за тренера. Не сливали, как некоторые, а дрались за тренера. Респект пацанам.
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+9
0
lui87ivanov (Запорожье)
21.09.2020 в 14:15
А разве эти профессиАналы только под угрозой увольнения тренера должны работать по профессиОнальному? А как не иметь Геллеру зуб на Скрипника, если тренер слил серебро, и соответственно заведомо существенно уменьшил доходы клуба!
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+1
-4
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 14:20
А ничего, что только благодаря Скрипнику это серебро вообще возможным стало?
+3
-1


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