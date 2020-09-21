Президент Зари хотел уволить Скрипника - известна деталь контракта тренера

ну в едь и скрипник с мариуполем просто сидел на скамейке в уголку и смотрел футбол- а тренер марика даже не присел-это раз- на транфер ОН влияеет-пусть кто что не пишет сам скрипник говорил это- зачем было отпускать филю- и брать перовича который никак не то заиграеет а выходя на поле до мяча иногда не дотрагивается а будьковский в десне набираеет и набираеет-