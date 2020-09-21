Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Зари хотел уволить Скрипника - известна деталь контракта тренера
Если бы в третий раз проиграли
Евгений Геллер, президент луганской "
В течение недели мы получали информацию, что Евгений Геллер собирается уволить Виктора Скрипника, если "Заря" проигрывает "Шахтеру". В контракте якобы записано, что после трех подряд поражений президент клуба может уволить тренера без компенсации.
Мы не очень в это верим, но слава Богу, что Скрипник снял все вопросы. Потому что было бы очень глупо, если бы тренер, который вывел команду в Лигу Европы, смотрел ее матчи дома по телевизору.
Напомним, что в 1 туре "Заря" уступила "Десне", а во 2-м - "Мариуполю".