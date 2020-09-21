Объединение тренеров объявило лучшего наставника 3 тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура УПЛ сезона 2020/21 и объявило лучшим тренером наставника полтавской " Ворсклы " Юрия Максимова. Его подопечные нанесли поражение "Александрии" (2:0) на поле соперника.

В последнее время "Александрия" была неудобным соперником для ворсклян, ведь 4 подряд матчи полтавчане проиграли подопечным Шарана всухую. И вообще 10 из 25-ти предыдущих очных матчей во всех всеукраинских турнирах между этими командами выиграли именно александрийцы при 8 ничьих, а в УПЛ это преимущество было еще ощутимее.

После победной игры с "Ингульцом" тренерский штаб полтавчан провел две замены в составе. Вместо Сапая слева в защите вышел Якубу, а Васина в тройке полузащиты заменил опытный Скляр (который был под вопросом накануне игры, однако смог принять в ней участие).

В новом сезоне Максимов показал результат межсезонных заготовок - переход на новую тактическую схему, которую можно обобщить в 5-3-2 (в фазе атаки - 3-5-2). Она позволяет, во-первых, количественно насытить центральный плацдарм. Во-вторых дает простор для импровизации забивным атакующим игрокам - от Пуцлина до Степанюка. В-третьих, создает неудобства соперникам с более типичным расположением футболистов, заставляя их принимать решения под постоянным давлением и срываться на упрощенную игру.

Третья победа подряд и выход на единоличное первое место говорят сами за себя. В 2020 году "Ворскла" - наиболее прогрессирующая команда всеукраинских соревнований, которая дошла до финала Кубка Украины, удачно стартовала в новом чемпионате и при минимальных кадровых изменениях начала играть в совершенно другой футбол.