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Объединение тренеров объявило лучшего наставника 3 тура УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Те, кто вырвался на первое место

Объединение тренеров объявило лучшего наставника 3 тура УПЛ
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура УПЛ сезона 2020/21 и объявило лучшим тренером наставника полтавской "Ворсклы" Юрия Максимова. Его подопечные нанесли поражение "Александрии" (2:0) на поле соперника.

В последнее время "Александрия" была неудобным соперником для ворсклян, ведь 4 подряд матчи полтавчане проиграли подопечным Шарана всухую. И вообще 10 из 25-ти предыдущих очных матчей во всех всеукраинских турнирах между этими командами выиграли именно александрийцы при 8 ничьих, а в УПЛ это преимущество было еще ощутимее.

После победной игры с "Ингульцом" тренерский штаб полтавчан провел две замены в составе. Вместо Сапая слева в защите вышел Якубу, а Васина в тройке полузащиты заменил опытный Скляр (который был под вопросом накануне игры, однако смог принять в ней участие).

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В новом сезоне Максимов показал результат межсезонных заготовок - переход на новую тактическую схему, которую можно обобщить в 5-3-2 (в фазе атаки - 3-5-2). Она позволяет, во-первых, количественно насытить центральный плацдарм. Во-вторых дает простор для импровизации забивным атакующим игрокам - от Пуцлина до Степанюка. В-третьих, создает неудобства соперникам с более типичным расположением футболистов, заставляя их принимать решения под постоянным давлением и срываться на упрощенную игру.

Третья победа подряд и выход на единоличное первое место говорят сами за себя. В 2020 году "Ворскла" - наиболее прогрессирующая команда всеукраинских соревнований, которая дошла до финала Кубка Украины, удачно стартовала в новом чемпионате и при минимальных кадровых изменениях начала играть в совершенно другой футбол.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов ФК Александрия УПЛ
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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VoinovEvgen
21.09.2020 в 15:23
Разнообрась свою cекcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- bit.vodka/coos
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Hugo64 (PARIS)
21.09.2020 в 13:59
ингулец рух и никакущая алекс -рия-ЭТО хорошо- пока щадящий календарь- посмотрим как будут играть против Ш и ДК и десны - кстате с мариком в с ледующем туре тоже интерено будет
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