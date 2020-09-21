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Артем Кравец уходит с Динамо - контракт расторгнут

Премьер-лига
(4 голосов)

После первого же матча

Артем Кравец уходит с Динамо - контракт расторгнут
Новина українською

Нападающий Артем Кравец и "Динамо" (Киев) договорились о расторжении контракта.

Такое решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

Руководство киевского клуба пошло навстречу Артему и дало возможность перейти в другую команду, где он сможет получать больше игровой практики.

Телеграмм канал Динамо Киев Inside отмечает, что физические кондиции Кравца были худшими среди всех футболистов на тренировках.

Напомним, что Артем Кравец только вернулся в "Динамо" из турецкого "Кайсериспоре". В составе киевлян он провел один матч - выходил на замену в игре с ПФК "Львов" (3:1). Раньше Кравец играл в составе "бело-синих" в 2006-2018 годах.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Артем Кравец Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (41)
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football_soccer (Украина)
21.09.2020 в 15:36
очень интересно, трансфер что ли намечается? Кравец уже ушел, Соль тоже на чемоданах сидит. Остался Супряга что ли один? Русина хоть в аренду отдать не успели ? ))
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0
-1
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Инспектор ( )
21.09.2020 в 15:03
А Кравец так Цыгана хвалил
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+2
-2
VoinovEvgen
21.09.2020 в 15:23
Разнообрась свою cекcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- bit.vodka/coos
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+1
-2
Gazovychok (Кременчук)
21.09.2020 в 15:02
Вирішив хлопець, що не потягне.Буває... Навіщо відразу так злорадствувати? Я от був щасливий,коли він вивів Динамо в 1/8 фіналу кубку УЄФА з Валенсією. Він тоді був герой! Чи хтось не пам"ятає цього? Хотів повернутися...
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+6
-1
dmitroj88
21.09.2020 в 15:00
Клятый Суркис!!! Клятый цыган!!! Как они посмели так поступить с легендой клуба!!!
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+1
-3
prostors (Вольногорск)
21.09.2020 в 15:43
Ответить
0
0
yurets87 (запоріжжя)
21.09.2020 в 14:56
а можно играть за 3 команды в один год?
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 14:58
Мабуть у короновірусний можна.
Ответить
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2020 в 14:53
то-то будет прикол, если перейдет в какойнить олимпик и начнет там клепать) не в тему, но запарили уже эти новости на суржике. "с Динамо", блеять. Уже или по-русски, или по-украински пишите
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+1
-4
magnumm (Шепетовка)
21.09.2020 в 14:50
все, наигрался еще и Гладкого с Зари заберите
Ответить
+1
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 14:59
У СКА Хабарівськ?)
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+1
-1
storm_ua (Николаев)
21.09.2020 в 14:49
В Колос было бы нормально, но они взяли полное полено селезнёва.
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+3
-5
viajador (село Ригачка)
21.09.2020 в 14:49
"Ніколи такого не було і, ось, знову". В Рух йди, Інгулець, Минай - притулок для знедолених.
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+3
-2
storm_ua (Николаев)
21.09.2020 в 14:48
На чемп турции он не тянет уже...ну не знаю, может во Вьетнам?
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+1
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
21.09.2020 в 14:38
В десну можно там как раз проблемы с нападением
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+1
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 14:39
Там проблеми з керівництвом клубу...
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+3
0
Футбольный спам (Киев)
21.09.2020 в 14:31
А чего было ждать от свободного агента? Если динамо хочет снова выйти на высокий уровень то наверное надо уходить от политики приглашать свободных агентов
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 14:35
Всього-то навсього, треба позичити у ахметова 40-50-млн. є на притомних гравців. Якщо команда хоче грати в ЛЧ то треба хоча б и придбати кого нормального для підсилення гри, а не виконавців рівня Каргбо, Беніто та з усією повагою, 31-річного А.Кравця, кращі роки якого вже давно позаду. І не робити вигляд, що можна продавши Циганкова, Миколенка того ж Супрягу легко їх замінити гравцями з дубля. Маємо те, що маємо, як колись прорік нинішній переговірник з сепаратистми, - або те, до чого за останні роки дехто допустив.
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+2
-3
Artemanat (Кривой Рог)
21.09.2020 в 14:29
Заря или Ференцварош
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0
-5
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 14:30
У Ференцвароша тройка тёмных тянет, Ребров не станет ломать связки...
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+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 14:30
Нгуєн Токмак - непоганий нападник.
0
0
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 14:42
Ты хотел сказать вингер, Боли - там нападающий (из темных)...
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 14:45
Чесно кажучи не пам'ятаю в подробицях, але le;t забивний вінгер, є ще якийсь Сігер чи Шигер.
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 14:30
Мабуть поїде у Туреччину?
Ответить
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 14:37
Зачем вообще его выдергивали, что он сейчас найти сможет?
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 14:41
Як казав Юрський Конкіну: Розумієте, ви ж наповал б'єте цим питанням...)
0
0
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 14:56
Да, "Место встречи..." - это классика
0
0
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 14:28
6-ть нападающих, а играть некому...
Ответить
+6
0
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 14:26
А что с Русиным? У Зари зимой для чего забрали? Испугались конкурента?
Ответить
+5
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 14:28
У Русіна була корона.
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+2
-3
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ascent (Луксор)
21.09.2020 в 14:29
???
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 14:29
((((
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
21.09.2020 в 14:22
Возьмите в Зарю и наклепайте Динамо, чтобы поняло...
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+2
-6
avatar
beatles (Крижопіль)
21.09.2020 в 14:20
хе-хе, а как дышал, как дышал!!
Ответить
+2
-4
avatar
armik (Киев)
21.09.2020 в 14:16
В таком случае, он больше ничего не должен кривоногой племяннице суркиса.Вон, морозючка свободна и сиськи имеет.
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+2
-5
kuandrew (Львов)
21.09.2020 в 14:11
Перша добра новина на сьогодні...думаю обидві сторони від цього будуть тільки в плюсі
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+5
0
Alex Sunchez
21.09.2020 в 14:08
В колос, на пару с тунцом будет мега связка двух "форвардов"
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+3
-5
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ascent (Луксор)
21.09.2020 в 14:24
Зря смеешься, опыта у них не занимать...
Ответить
+2
-3
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ДВ (Одесса)
21.09.2020 в 14:07
Теперь есть отмазка : Супряга не продаётся !
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+3
-5
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Сокира (New Castle)
21.09.2020 в 14:12
А хто буде грати? Звісно, "нє прадайоца!!
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+5
-1
can (Торонто, Львов)
21.09.2020 в 14:49
Что, страшно за Шахтер становится? Да, не продается! Ультрасам и недоброжелательным одесситам - Динамо строится по новой, с новым тренером. Уже заиграли молодые зашитники, Шапоренко раскрывается в полный рост, будут подтягиваться травмированые. Отданные в оренду у Динамо поинтересние, чем у Шахтера, ну если Ринат не психанет и не начнет скупать бразилов пачками
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+2
-1


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