Артем Кравец уходит с Динамо - контракт расторгнут

Нападающий Артем Кравец и " Динамо " (Киев) договорились о расторжении контракта.

Такое решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

Руководство киевского клуба пошло навстречу Артему и дало возможность перейти в другую команду, где он сможет получать больше игровой практики.

Телеграмм канал Динамо Киев Inside отмечает, что физические кондиции Кравца были худшими среди всех футболистов на тренировках.

Напомним, что Артем Кравец только вернулся в "Динамо" из турецкого "Кайсериспоре". В составе киевлян он провел один матч - выходил на замену в игре с ПФК "Львов" (3:1). Раньше Кравец играл в составе "бело-синих" в 2006-2018 годах.