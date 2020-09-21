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Гёзтепе продолжает переговоры по Жерсону Родригесу

Премьер-лига
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Турецкий клуб ищет усиление в рядах киевского Динамо

Гёзтепе продолжает переговоры по Жерсону Родригесу
Новина українською

"Гёзтепе" возобновил переговоры с хавбеком "Динамо" Жерсоном Родригешом, пишет Yeni Asir.

Стороны провели предварительную встречу.

Турецкий клуб продолжит переговоры с "Динамо" по трансферу. Сообщалось, что "Гёзтепе" готов предложить 250 тысяч евро за арену игрока.

Напомним, что хавбек провел вторую часть сезона в аренде в "Анкарагюджю", однако был исключен из команды из-за драки с одноклубником.

В этом сезоне 25-летний люксембуржец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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В статье: Динамо (Киев) Гезтепе Жерсон Родригес
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Источник:
Yeni Asir
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