Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гёзтепе продолжает переговоры по Жерсону Родригесу
Турецкий клуб ищет усиление в рядах киевского Динамо
"Гёзтепе" возобновил переговоры с хавбеком "Динамо" Жерсоном Родригешом, пишет Yeni Asir.
Стороны провели предварительную встречу.
Турецкий клуб продолжит переговоры с "Динамо" по трансферу. Сообщалось, что "Гёзтепе" готов предложить 250 тысяч евро за арену игрока.
Напомним, что хавбек провел вторую часть сезона в аренде в "Анкарагюджю", однако был исключен из команды из-за драки с одноклубником.
В этом сезоне 25-летний люксембуржец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Yeni Asir
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...