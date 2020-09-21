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Лучано Лучи подтвердил ошибку арбитра в матче Олимпика с Минаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Все из-за ВАР-оффлайн

Лучано Лучи подтвердил ошибку арбитра в матче Олимпика с Минаем
Новина українською

Александр Денисов, телеведущий ТК Футбол, сообщил, что общался с председателем Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи по поводу гола Тейшейры в матче "Олимпик" - "Минай".

Скриншот спорного фрагмента, еще по ходу матча, мне прислал Лучано Лучи.

Он акцентировал внимание на том, что гол забит с нарушением. На этом матче работал ВАР, но он был не онлайн, а режиме. Поэтому если бы ВАР работал - гол не зафиксировали бы.

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В статье: Александр Денисов Лучано Лучи ВАР Комитет арбитров УАФ
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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VoinovEvgen
21.09.2020 в 15:23
Разнообрась свою cекcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- bit.vodka/coos
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 15:00
І, що далі?
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