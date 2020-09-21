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Лучано Лучи подтвердил ошибку арбитра в матче Олимпика с Минаем
Все из-за ВАР-оффлайн
Александр Денисов, телеведущий ТК Футбол, сообщил, что общался с председателем Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи по поводу гола Тейшейры в матче "Олимпик" - "Минай".
Скриншот спорного фрагмента, еще по ходу матча, мне прислал Лучано Лучи.
Он акцентировал внимание на том, что гол забит с нарушением. На этом матче работал ВАР, но он был не онлайн, а режиме. Поэтому если бы ВАР работал - гол не зафиксировали бы.
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Источник:Великий футбол
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Комментарии (2)
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VoinovEvgen
21.09.2020 в 15:23
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 15:00
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