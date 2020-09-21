Лучано Лучи подтвердил ошибку арбитра в матче Олимпика с Минаем

Александр Денисов, телеведущий ТК Футбол, сообщил, что общался с председателем Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи по поводу гола Тейшейры в матче "Олимпик" - "Минай".

Скриншот спорного фрагмента, еще по ходу матча, мне прислал Лучано Лучи.

Он акцентировал внимание на том, что гол забит с нарушением. На этом матче работал ВАР, но он был не онлайн, а режиме. Поэтому если бы ВАР работал - гол не зафиксировали бы.