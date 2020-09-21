Дехто з них, ті, що з Полтави…, или Продай флажок – купи веб-камеру?

Во-первых, это был первый полноценный тур сезона – с участием всех команд. Во-вторых, он был достаточно результативным: три гола за матч, в среднем, и не менее двух в отдельно взятой игре. Ну а в-третьих, по итогам тура мы получили довольно неожиданного единоличного лидера (даже по потерянным очкам). Вот щас спою:

Футболістів так багато – за сто тисяч, хай їм грець!

Ті, що грають за Полтаву – всі дуже гарні й Він молодець!

Тренер, естественно. Но идем по порядку.

Александрия – Ворскла 0:2

Динамо – Львов 3:1

Олимпик – Минай 3:0

Днепр – Мариуполь 1:2

Ингулец – Десна 1:1

Заря – Шахтер 2:2

Рух –Колос 1:2

Зрелищность. Лучшим, однозначно, стал поединок в Запорожье. А первый тайм встречи "Зари" с "Шахтером", в этом смысле, получился просто образцовым и лучшим в сезоне – под дюжину голевых моментов, причем практически поровну на двоих. Остается лишь сожалеть, что после перерыва это веселье постепенно сошло на нет – ко второй половине второго тайма.

Смотрибельным был матч "Ингулец" – "Десна". В Кропивницком напротив, ударным вышел именно второй тайм. В тройку наиболее зрелищных пар тура включил бы и "Динамо" со "Львовом". Тоже преимущественно за счет второго тайма и при львиной доле заслуги киевлян.

Скучнее всего, как по мне, смотрелась игра в Александрии. До перерыва – только гол "Ворсклы" в середине тайма, после – второй гол и парочка шансов у хозяев поля: все в течение какой-то четверти часа.

Впрочем, такой же минимум голевых возможностей продемонстрировали нам и во Львове. Только там три выпада "Колоса" равномерно распределились по времени первого тайма, а "Рух" сподобился реализовать свой уникальный шанс аж перед финальным свистком.

В целом тур, в этом отношении, получился средним. Ну а гурманы, смакующие тактические нюансы и градус борьбы, имеют право на свое мнение.

Интрига. На сей раз она не подкачала. Только "Колос" фактически решил свою задачу уже на 20-й минуте, забив второй мяч. "Ворскла" добилась этого в начале второго тайма, а "Олимпик" - ближе к его середине. В большинстве же матчей было куда как интереснее.

Шапаренко принес победу "Динамо" лишь на 87-й минуте. На первой компенсированной Коноплянка мог в последний раз склонить стрелку весов на сторону "Шахтера", но не переиграл Шевченко. На второй – "Десна" отчаянно штурмовала ворота "Ингульца", но под удары Шевцова и Будковского, как на амбразуру, поочередно бросались Ковалев и Балан. И, наконец, еще на пятой – Дуглас мог спасти от поражения "Днепр", но промахнулся.

Интриге – зачет.

Логика. Ей пришлось сложнее. Полагаю, только "Динамо" и "Колос" выиграли с тем преимуществом, на которое "наиграли": в два и один мяч соответственно. Крупная победа "Олимпика" не отвечает степени его превосходства над соперником: все же "Минай" не был настолько безнадежен.

"Десна" и "Шахтер" во втором тайме добились необходимого перевеса над соперниками, но не сумели воплотить его в цифры на табло. "Александрия" и особенно "Днепр" не уступили соперникам в количестве голевых моментов, однако уступили в их реализации.

В этом туре поиск логики в футболе действительно вызывал затруднения.

Судейство. Пробил звездный час Фемиды.

Начнем с очевидного. Первый гол "Колоса" на 4-й минуте и первый гол "Олимпика" - на 29-й не должны были быть засчитаны из-за офсайда. На секундочку, "Колос" в итоге выиграл у "Руха" в один мяч (хотя чисто визуально мог прибавить при нужде), а "Олимпик" до второго гола имел меньше шансов забить, чем "Минай".

Для чего тогда вообще нужны лайнсмены, задал я вопрос своему вернувшемуся из отпуска консультанту. Ответ: "Определение "вне игры" - самое тяжелое в судействе". Так что теперь, молиться на ВАР? Продай флажок – купи веб-камеру? Ведь, судя по многочисленным ошибкам, в современном футболе ассистенты арбитра попросту не успевают за игрой.

"Динамо" - "Львов". 84-я минута, удаление Михоуби после отмашки в штрафной "Львова", но при этом нет пенальти. "Первым нарушил правила Цыганков. Копиевский, возможно, хотел свистнуть, но не успел, а львовянин отмахнулся. Тогда все правильно. Но согласен, что Цыганкову тоже желтая".

Однако позволим себе не согласиться с тем, что на 87-й минуте, вместо штрафного удара, в ворота "Львова" должен был быть назначен пенальти. По той простой причине, что фол за пределами штрафной площадки имел место раньше, а не одновременно с другим.

"Заря" - "Шахтер". 59-я минута, нет пенальти в ворота "Шахтера" (Соломон – Кочергин). "На мой взгляд, ничего там не было. А боковой, кстати, ничего не мог видеть: момент от него закрыт туловищем и ногой игрока".

"Днепр" - "Мариуполь". 78-я минута, штрафной удар, с которого был забит победный гол "Мариуполя". Штатный эксперт сайта считает, что тут не было нарушения со стороны Дугласа, а напротив: фолил Кирюханцев. "Категорически не согласен. Пересмотрел момент двадцать раз, можно свистнуть в обе стороны. Поддерживаю арбитра Кривушкина".

Так уж получилось именно в этот раз, что, за исключением ошибок ассистентов, практически во всех случаях мой консультант был на стороне судей. И чаще всего не соглашался с экспертами. По-моему, такое у нас впервые.

Везение. Самой фартовой в туре оказалась "Десна". Вспоминаем удар Ситчинавы в стойку ворот на 61-й минуте, при 1:1, и понимаем значимость этого эпизода.

Следующей будет "Заря". Патрик пробил в штангу на 42-й минуте, при 2:1. Впрочем, семь минут спустя "Шахтер" таки-сравнял счет, и впереди был почти целый тайм.

Перекладина ворот "Ворсклы" после удара Грицука на 62-й минуте, при 0:2, разумеется, значила существенно меньше. Тем паче, что после этого "Александрия" имела лишь один момент.

Личности. Для меня, без вариантов, самой запомнившейся фигурой стал Патрик. За один тайм игры "Шахтера" он отработал для зрительского удовольствия больше, чем любой другой игрок тура за всю игру.

Вторым назову Шахаба из "Олимпика". В ряду всех остальных он оказался наиболее эффективным, заработав пенальти, а затем сделав дубль. Третьим будет Морозко – также автор дубля, принявший участие во всех голевых моментах "Колоса".

Джокер тура – Шапаренко, чей гол плюс пас после выхода на замену кардинально изменили счет в пользу "Динамо".

Голкиперы были скупы на солидные сэйвы. Методом исключения выделю Шевченко из "Зари", а также Крынского из "Ингульца".

Симпатии. Формально тройка наиболее часто реально угрожавших воротам соперников команд выглядит так: "Шахтер", "Динамо", "Десна". Однако визуально, безусловно, больше всех понравилась "Заря". После того, что видел в ее исполнении раньше, в голову невольно закрадывается крамольная мысль: не было ли тут мотивации с известной третьей стороны?

Думаю, все просто: посмотрим, что команда Скрипника покажет нам в следующем туре.

Самыми глухими и безнадежными явили себя миру обе львовские команды, неспроста замыкающие турнирную таблицу. Каждая из них ушла с поля с забитым мячом, но кроме него, по большому счету, не показав в атаке ничего.

Последствия карантина? Возможно. Но я уже говорил: еще вопрос, что здесь причина, а что следствие. Пока же они выглядят лишними на празднике. Лишь подтверждая тезис о несвоевременности увеличения числа участников чемпионата.

В целом, грусть-печаль царит пока и в Александрии…

Таблица. Стопроцентное лидерство "Ворсклы" интригует. Максимов сколотил крепкую бригаду, но на сколько ее хватит, и как высоко она способна забраться?

От "Олимпика" мог ожидать чего-то подобного, пусть некоторые перед стартом и пророчили ему борьбу за место под солнцем. Хотя и не вечер еще… "Мариуполь" же приятно удивил. Еще один подобный результат, и мы должны будем признать, что и Маркевич-младший "ловит мышей".

По-прежнему режет глаз "Заря" в низовьях таблицы, и, повторюсь, пока не спешу возвещать о ее "выздоровлении". Ну а в депрессивном "Днепре" ждут своего мессию.

Анонсы. "Ворскла" - "Мариуполь". Вновь в центре внимания нежданный лидер, на сей раз в компании с удачником последних туров. Мариупольцам будет сложнее не только потому, что играть на выезде, но и потому, что нынче для них все матчи выездные. Со всеми вытекающими… И все же, любопытна эта дуэль Максимова с Маркевичем.

"Шахтер" - "Олимпик". В донецком дерби (которое не раз и не два оправдывало свой статус) "олимпийцы" попадут под условно разбуженную злую собаку. Тут интересно, смогут ли они держать удар и как долго. Все разговоры об "ослаблении" "Шахтера" пока пропускаю мимо ушей.

Третьим в моем топе поставлю сельское дерби. Здесь любопытно будет взглянуть на поединок "Колоса" с "Ингульцом" на новом, более высоком уровне. Обе команды зарекомендовали себя выросшими из коротких штанишек Первой лиги. К Ковалевке это относится в большей степени. Хотелось бы верить, что к тому времени она еще будет держать в голове Европу…

После трех туров чемпионат мне интересен. Если бы еще не "полумертвые души"… Зато 14, а не 12! А лучше 16 – талдычат люди, и не всегда ведь далекие от футбола! А теперь представьте себе в УПЛ еще парочку пришельцев снизу – любых, кто финишировал вслед за "Минаем", "Рухом" и "Ингульцом". Если только вы знаете, как они сейчас выглядят. Будем опускать "вышку"?