Заря подписала контракт с 21-летним защитником сборной Македонии

Луганская "Заря" подписала контракт с македонским центральным защитником Агроном Руфати.

Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Агрон - воспитанник загребского "Динамо". Играл в системе, начиная от юношей, затем был в командах Ю-17 и Ю-19. Позже защищал цвета Ю-19 местного футбольного клуба "Локомотива". Последним клубом игрока была НК "Истра".

В составе сборной играл за разные возрастные категории. Последней сборной была Ю-21 за которую он провёл 8 матчей, забив 1 гол.