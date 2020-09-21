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Заря подписала контракт с 21-летним защитником сборной Македонии

Премьер-лига
(1 голосов)

Агрон проведет в клубе ближайшие три года

Заря подписала контракт с 21-летним защитником сборной Македонии
Новина українською

Луганская "Заря" подписала контракт с македонским центральным защитником Агроном Руфати.

Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Агрон - воспитанник загребского "Динамо". Играл в системе, начиная от юношей, затем был в командах Ю-17 и Ю-19. Позже защищал цвета Ю-19 местного футбольного клуба "Локомотива". Последним клубом игрока была НК "Истра".

В составе сборной играл за разные возрастные категории. Последней сборной была Ю-21 за которую он провёл 8 матчей, забив 1 гол.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Загреб) Агрон Руфати
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Комментарии (1)
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Alex Sunchez
21.09.2020 в 15:53
Вот это "Усиление" под еврокубки для Зари. Если что он сыграл 1 игру в хорватской лиге.
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