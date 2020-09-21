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Заря подписала контракт с 21-летним защитником сборной Македонии
Агрон проведет в клубе ближайшие три года
Луганская "Заря" подписала контракт с македонским центральным защитником Агроном Руфати.
Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.
Агрон - воспитанник загребского "Динамо". Играл в системе, начиная от юношей, затем был в командах Ю-17 и Ю-19. Позже защищал цвета Ю-19 местного футбольного клуба "Локомотива". Последним клубом игрока была НК "Истра".
В составе сборной играл за разные возрастные категории. Последней сборной была Ю-21 за которую он провёл 8 матчей, забив 1 гол.
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Источник:Официальный сайт Зари
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Alex Sunchez
21.09.2020 в 15:53
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