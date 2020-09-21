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Динамо нужно сохранить Цыганкова. О чём говорить после третьего тура УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

О Владимире Шаране, Остапе Маркевиче, Иване Федыке, других личностях и командах - в новых итогах тура UA-Футбол

Динамо нужно сохранить Цыганкова. О чём говорить после третьего тура УПЛ
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"Минай" не хуже "Олимпика". Но Шахаб - лучший игрок в середняках УПЛ

Донецкая команда не показала чего-то сверхъестественного в игре против новичка Премьер-лиги. Это был довольно средний матч, в котором всё вполне могло завершиться и нулями на табло. Но сыграли два фактора. Во-первых, судейская ошибка, позволившая "олимпийцам" открыть счёт. Во-вторых, у Игоря Климовского был козырь в лице Захеди Шахаба - Шиндер пока либо не в том состоянии, либо просто форвард не того калибра, чтобы создавать голы сам.

Начало сезона - это вообще любопытное время. По ходу него практически каждый второй результат воспринимается с удивлением. Например, победа закарпатцев над "Александрией", которая буквально в середине лета вела борьбу за еврокубки - это круто. Но с другой стороны, у Владимира Шарана сейчас очень нестабильная команда, она не в состоянии провести два кряду ровных поединка, что и подтверждают два поражения без забитых голов. К тому же, сам "Минай" на выходных не показал чего-то невероятного. Посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем, но пока коллектив Василия Кобина готов бороться за места разве что чуть выше десятого.

Ну, и не нужно раньше времени вешать на "Олимпик" ярлык активного борца за еврокубки. Разве что за последнюю пятую путёвку. На неё у нас обычно хватает претендентов. Александр Рыженко

Иван Федык испытывает терпение Козловского

Первый матч перед родными болельщиками против соперника, которому из-за выступлений в Лиге Европы приходится менять почти всю основу - это отличная возможность заявить о себе, продемонстрировать свое умение использовать ситуацию в свою пользу. Но молодой тренер "Руха" Иван Федык зачет провалил. Счет 1:2 не должен вводить в заблуждение - "Колос" победил с огромным запасом прочности. Руслан Костышин дал своему визави мастер-класс, как нужно максимально использовать имеющиеся ресурсы.

Президент "Руха" говорил о Федыке как об одном из самых перспективных украинских тренеров, но он вряд ли будет долго ждать результата. Уже в среду львовяне сыграют с "Шахтером" перенесенный поединок второго тура. Конечно, этот матч не показателен из-за разных весовых категорий соперников. Но для тренера "Руха" критически важно продемонстрировать, что его команда способна прогрессировать в условиях высшего дивизиона, иначе могут быть последствия. Сергей Швец

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"Ингульцу" нужно усиление, чтобы не пасти задних

Петровчане зацепились за очень важный балл против "Десны". Пришлось его отстоять в обороне, но от этого он не становится менее ценным. Ещё интереснее для "казаков" будет ближайший месяц: впереди встречи с "Колосом", которому сейчас важнее Лига Европы, таким же дебютантом "Минаем", соседями из Александрии, а также "Мариуполем". Потенциально во всех этих играх можно и нужно цепляться за очки.

Проблема только в том, что состав "Ингульца" пока не вселяет уверенности. Возможно, команда по итогам сезона окажется даже ниже "Миная". Понятно, что Сергею Лавриненко нужно дать шанс тем игрокам, которые завоёвывали путёвку в УПЛ. Но уже зимой с большой группой из них, если не будет прогресса, придётся расстаться. Александр Рыженко

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"Александрия" не прогрессирует, и отставка тренера может стать вопросом времени

В концовке прошлого сезона Владимир Шаран был очень близок к тому, чтобы покинуть "Александрию". Провальная игра после карантина и непопадание команды в еврокубки ставили его будущее под сомнение, однако руководство не решилось идти на изменения, а полностью доверилось опытному наставнику. На старте нового чемпионата, после уничтожения "Мариуполя", этот шаг казался оправданным. Но после ситуация ухудшилась.

Складывается ощущения, что после исторической бронзы и игры в групповом этапе Лиги Европы, "горожане" достигли своего потолка, и новый скачок возможен только после качественных перемен. В этом сезоне борьба за третье место будет очень жаркой. Есть тренерские проекты, которые постоянно прогрессируют - "Колос", "Ворскла". Есть черниговская "Десна", потерявшая двух лидеров, но жаждущая завершить начатое в прошлом году и взойти на пьедестал. Есть "Заря" Скрипника, есть кризисный "Днепр-1", ожидающий нового тренера, который сможет исправить незавидное положение. А что может предложить "Александрия"?

Команда уже несколько лет подряд играет в один и тот же футбол, к которому приспособились. Да, есть ряд неплохих исполнителей, однако без свежей крови или новых тренерских идей прогрессировать они не будут. Уже на старте текущей кампании прослеживается кризис идей в атаке, а защита раз за разом допускает у своих ворот опасные моменты. Руководство "Александрии" привыкло к тому, что команда каждый сезон ведет борьбу за еврокубковую зону, однако сейчас "горожане" выглядят аутсайдерами в этой битве. Интересно, сколько жизней у Владимира Шарана и как долго он продержится на своем посту при отсутствии результата? Нам кажется, что срок этот будет не очень долгим. Георгий Грошев

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Как "Десна" собирается компенсировать продажу Филиппова?

Похоже, "северяне" оказались не готовы к тому, что они останутся без топового для себя форварда. У тренерского штаба остаётся надежда на Дегтярёва и Будковского, но оба ранее уже доказывали, что пока не справляются с тем уровнем ожиданий и игры, которые хотят видеть болельщики и показывает команда, соответственно.

Есть опасения, что осень в УПЛ "Десна" завершит с одним из наименьших количеством забитых за всё время своих выступлений в украинской элите. Даже по поводу "Вольфсбурга" нет столько боязни: там от "северян" мы увидим излюбленные контратаки, когда завершающий удар может нанести не только кто-то из форвардов, но и фланговые вингеры. А вот как взламывать насыщенные редуты вроде "Ингульца" - вопрос более актуальный. Александр Рыженко

Остап Маркевич пытается построить правильный "Мариуполь"

Назначение Остапа Маркевича на пост тренера "Мариуполя" многие встретили со скепсисом. В глаза бросалась известная фамилия молодого наставника, из-за которой, по мнению большинства, он и получил тренерскую должность в клубе УПЛ. Ведь до этого Маркевич успел поработать только с двумя командами Первой лиги. И если "Агробизнес" при нем прогрессировал, то по каденции в "Черноморце" остались вопросы. В "Мариуполе", уже после трех туров, видна его тренерская работа. Не без поражений, "Александрия" месяц назад дала хороший урок, но с прогрессом.

Сразу стало понятно, что Маркевич-младший откажется от стиля "бей-беги", с постоянными навесами и игрой в три центральных защитника. Его "Мариуполь" будет другим - агрессивным, умеющим играть в короткий пас и стремительно выбегающим в контратаки. Улучшения были заметны уже против "Зари" и "Днепра-1". Возможно, "приазовцы" смотрелись ярко не на протяжении всего матча, однако это списывается на то, что и сам наставник не так давно работает с командой. Его идеи еще должны прижиться, а сами футболисты до конца осознать то, что от них требуется.

Центральной фигурой в новом "Мариуполе" стал Артем Бондаренко. И такие комплименты не только из-за красавца-гола в ворота с "Днепра-1", а в целом из-за влияния на игру команды в центре поля. 20-летний воспитанник "Шахтера" понимает, что если сможет блеснуть в составе "приазовцев", то свой шанс в родном клубе он получит. Возможно, Артем и другие арендованные футболисты, именно при Маркевиче, с его более европейским подходом, начнут воспринимать вояж в "Мариуполь" не как ссылку, а как шанс заявить о себе и показать готовность играть в серьезном клубе. Это будет не обязательно "Шахтер", пример Зубкова показывает, что можно строить карьеру и за пределами Украины.

Глобальные выводы после трёх матчей делают либо глупцы, либо фанатики. Однако здесь и сейчас мы отмечаем попытку Остапа Маркевича построить новый "Мариуполь". И пусть результат будет не сразу и команда будет не всегда выигрывать - это не так важно. Новый стиль, с отказом от тактики "бей вперед - комбинация придет", гораздо больше подходит команде с молодыми игроками, которые хотят прогрессировать. Такой союз будет полезен всем, и юные таланты сами начнут понимать, что аренда в "Мариуполь" - не приговор, а возможность. Георгий Грошев

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И все же "Динамо" нужно сохранить Цыганкова

Особенно анализировать выступление киевских дублеров в матче со "Львовом" нет смысла – игра все показала, не зря же Мирча Луческу провел сразу четыре замены в перерыве. Хотя один вывод все же напрашивается. "Динамо" важно сохранить Виктора Цыганкова на этот сезон, если бы не хотелось, чтобы он все же попробовал свои силы в топ-чемпионате. Сделать это будет трудно – вингер явно стремится сменить обстановку. Многие даже с этим желанием связывают его травматичность.

А ведь Цыганков остается чуть ли не единственным игроком в атаке, отвечающим требованиям нового главного тренера.

Цитаишвили, на которого возлагали огромные надежды, сейчас просто существенно уступает в уровне своему коллеге по амплуа. Выходы Жерсона, несмотря на голы в последних матчах, это до сих пор лотерея – никогда не знаешь, когда он потеряется (два разных тайма с АЗ тому пример). Цыганков же всегда дает нестандартные ходы и возможность решить судьбу эпизода. Учитывая достаточно высокие шансы "Динамо" пройти "Гент", наличие такого игрока на групповом этапе Лиги чемпионов критически важно для Мирчи Луческу. Сергей Швец

В материале использованы фото ФК "Динамо", ФК "Ингулец", ФК "Александрия" и СК "Днепр-1"

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В статье: ФК Мариуполь Владимир Шаран Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Александр Филиппов Остап Маркевич Виктор Цыганков ФК Минай О чем говорить Шахаб Захеди Иван Федык
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Комментарии (1)
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Komendor (Запорожье)
21.09.2020 в 16:32
Да и кто будет бить пенальти? А их будет много.
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