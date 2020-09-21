Динамо нужно сохранить Цыганкова. О чём говорить после третьего тура УПЛ

"Минай" не хуже "Олимпика". Но Шахаб - лучший игрок в середняках УПЛ

Донецкая команда не показала чего-то сверхъестественного в игре против новичка Премьер-лиги. Это был довольно средний матч, в котором всё вполне могло завершиться и нулями на табло. Но сыграли два фактора. Во-первых, судейская ошибка, позволившая "олимпийцам" открыть счёт. Во-вторых, у Игоря Климовского был козырь в лице Захеди Шахаба - Шиндер пока либо не в том состоянии, либо просто форвард не того калибра, чтобы создавать голы сам.

Начало сезона - это вообще любопытное время. По ходу него практически каждый второй результат воспринимается с удивлением. Например, победа закарпатцев над "Александрией", которая буквально в середине лета вела борьбу за еврокубки - это круто. Но с другой стороны, у Владимира Шарана сейчас очень нестабильная команда, она не в состоянии провести два кряду ровных поединка, что и подтверждают два поражения без забитых голов. К тому же, сам "Минай" на выходных не показал чего-то невероятного. Посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем, но пока коллектив Василия Кобина готов бороться за места разве что чуть выше десятого.

Ну, и не нужно раньше времени вешать на "Олимпик" ярлык активного борца за еврокубки. Разве что за последнюю пятую путёвку. На неё у нас обычно хватает претендентов. Александр Рыженко

Иван Федык испытывает терпение Козловского

Первый матч перед родными болельщиками против соперника, которому из-за выступлений в Лиге Европы приходится менять почти всю основу - это отличная возможность заявить о себе, продемонстрировать свое умение использовать ситуацию в свою пользу. Но молодой тренер "Руха" Иван Федык зачет провалил. Счет 1:2 не должен вводить в заблуждение - "Колос" победил с огромным запасом прочности. Руслан Костышин дал своему визави мастер-класс, как нужно максимально использовать имеющиеся ресурсы.

Президент "Руха" говорил о Федыке как об одном из самых перспективных украинских тренеров, но он вряд ли будет долго ждать результата. Уже в среду львовяне сыграют с "Шахтером" перенесенный поединок второго тура. Конечно, этот матч не показателен из-за разных весовых категорий соперников. Но для тренера "Руха" критически важно продемонстрировать, что его команда способна прогрессировать в условиях высшего дивизиона, иначе могут быть последствия. Сергей Швец

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"Ингульцу" нужно усиление, чтобы не пасти задних

Петровчане зацепились за очень важный балл против "Десны". Пришлось его отстоять в обороне, но от этого он не становится менее ценным. Ещё интереснее для "казаков" будет ближайший месяц: впереди встречи с "Колосом", которому сейчас важнее Лига Европы, таким же дебютантом "Минаем", соседями из Александрии, а также "Мариуполем". Потенциально во всех этих играх можно и нужно цепляться за очки.

Проблема только в том, что состав "Ингульца" пока не вселяет уверенности. Возможно, команда по итогам сезона окажется даже ниже "Миная". Понятно, что Сергею Лавриненко нужно дать шанс тем игрокам, которые завоёвывали путёвку в УПЛ. Но уже зимой с большой группой из них, если не будет прогресса, придётся расстаться. Александр Рыженко

"Александрия" не прогрессирует, и отставка тренера может стать вопросом времени

В концовке прошлого сезона Владимир Шаран был очень близок к тому, чтобы покинуть "Александрию". Провальная игра после карантина и непопадание команды в еврокубки ставили его будущее под сомнение, однако руководство не решилось идти на изменения, а полностью доверилось опытному наставнику. На старте нового чемпионата, после уничтожения "Мариуполя", этот шаг казался оправданным. Но после ситуация ухудшилась.

Складывается ощущения, что после исторической бронзы и игры в групповом этапе Лиги Европы, "горожане" достигли своего потолка, и новый скачок возможен только после качественных перемен. В этом сезоне борьба за третье место будет очень жаркой. Есть тренерские проекты, которые постоянно прогрессируют - "Колос", "Ворскла". Есть черниговская "Десна", потерявшая двух лидеров, но жаждущая завершить начатое в прошлом году и взойти на пьедестал. Есть "Заря" Скрипника, есть кризисный "Днепр-1", ожидающий нового тренера, который сможет исправить незавидное положение. А что может предложить "Александрия"?

Команда уже несколько лет подряд играет в один и тот же футбол, к которому приспособились. Да, есть ряд неплохих исполнителей, однако без свежей крови или новых тренерских идей прогрессировать они не будут. Уже на старте текущей кампании прослеживается кризис идей в атаке, а защита раз за разом допускает у своих ворот опасные моменты. Руководство "Александрии" привыкло к тому, что команда каждый сезон ведет борьбу за еврокубковую зону, однако сейчас "горожане" выглядят аутсайдерами в этой битве. Интересно, сколько жизней у Владимира Шарана и как долго он продержится на своем посту при отсутствии результата? Нам кажется, что срок этот будет не очень долгим. Георгий Грошев

Как "Десна" собирается компенсировать продажу Филиппова?

Похоже, "северяне" оказались не готовы к тому, что они останутся без топового для себя форварда. У тренерского штаба остаётся надежда на Дегтярёва и Будковского, но оба ранее уже доказывали, что пока не справляются с тем уровнем ожиданий и игры, которые хотят видеть болельщики и показывает команда, соответственно.

Есть опасения, что осень в УПЛ "Десна" завершит с одним из наименьших количеством забитых за всё время своих выступлений в украинской элите. Даже по поводу "Вольфсбурга" нет столько боязни: там от "северян" мы увидим излюбленные контратаки, когда завершающий удар может нанести не только кто-то из форвардов, но и фланговые вингеры. А вот как взламывать насыщенные редуты вроде "Ингульца" - вопрос более актуальный. Александр Рыженко

Остап Маркевич пытается построить правильный "Мариуполь"

Назначение Остапа Маркевича на пост тренера "Мариуполя" многие встретили со скепсисом. В глаза бросалась известная фамилия молодого наставника, из-за которой, по мнению большинства, он и получил тренерскую должность в клубе УПЛ. Ведь до этого Маркевич успел поработать только с двумя командами Первой лиги. И если "Агробизнес" при нем прогрессировал, то по каденции в "Черноморце" остались вопросы. В "Мариуполе", уже после трех туров, видна его тренерская работа. Не без поражений, "Александрия" месяц назад дала хороший урок, но с прогрессом.

Сразу стало понятно, что Маркевич-младший откажется от стиля "бей-беги", с постоянными навесами и игрой в три центральных защитника. Его "Мариуполь" будет другим - агрессивным, умеющим играть в короткий пас и стремительно выбегающим в контратаки. Улучшения были заметны уже против "Зари" и "Днепра-1". Возможно, "приазовцы" смотрелись ярко не на протяжении всего матча, однако это списывается на то, что и сам наставник не так давно работает с командой. Его идеи еще должны прижиться, а сами футболисты до конца осознать то, что от них требуется.

Центральной фигурой в новом "Мариуполе" стал Артем Бондаренко. И такие комплименты не только из-за красавца-гола в ворота с "Днепра-1", а в целом из-за влияния на игру команды в центре поля. 20-летний воспитанник "Шахтера" понимает, что если сможет блеснуть в составе "приазовцев", то свой шанс в родном клубе он получит. Возможно, Артем и другие арендованные футболисты, именно при Маркевиче, с его более европейским подходом, начнут воспринимать вояж в "Мариуполь" не как ссылку, а как шанс заявить о себе и показать готовность играть в серьезном клубе. Это будет не обязательно "Шахтер", пример Зубкова показывает, что можно строить карьеру и за пределами Украины.

Глобальные выводы после трёх матчей делают либо глупцы, либо фанатики. Однако здесь и сейчас мы отмечаем попытку Остапа Маркевича построить новый "Мариуполь". И пусть результат будет не сразу и команда будет не всегда выигрывать - это не так важно. Новый стиль, с отказом от тактики "бей вперед - комбинация придет", гораздо больше подходит команде с молодыми игроками, которые хотят прогрессировать. Такой союз будет полезен всем, и юные таланты сами начнут понимать, что аренда в "Мариуполь" - не приговор, а возможность. Георгий Грошев

И все же "Динамо" нужно сохранить Цыганкова

Особенно анализировать выступление киевских дублеров в матче со "Львовом" нет смысла – игра все показала, не зря же Мирча Луческу провел сразу четыре замены в перерыве. Хотя один вывод все же напрашивается. "Динамо" важно сохранить Виктора Цыганкова на этот сезон, если бы не хотелось, чтобы он все же попробовал свои силы в топ-чемпионате. Сделать это будет трудно – вингер явно стремится сменить обстановку. Многие даже с этим желанием связывают его травматичность.

А ведь Цыганков остается чуть ли не единственным игроком в атаке, отвечающим требованиям нового главного тренера.

Цитаишвили, на которого возлагали огромные надежды, сейчас просто существенно уступает в уровне своему коллеге по амплуа. Выходы Жерсона, несмотря на голы в последних матчах, это до сих пор лотерея – никогда не знаешь, когда он потеряется (два разных тайма с АЗ тому пример). Цыганков же всегда дает нестандартные ходы и возможность решить судьбу эпизода. Учитывая достаточно высокие шансы "Динамо" пройти "Гент", наличие такого игрока на групповом этапе Лиги чемпионов критически важно для Мирчи Луческу. Сергей Швец

В материале использованы фото ФК "Динамо", ФК "Ингулец", ФК "Александрия" и СК "Днепр-1"