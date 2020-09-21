Артем Кравец: У меня нет претензий к Луческу или Суркису. Моя цель и мечта - сборная Украины

Нападающий Артем Кравец прокомментировал решение о своем уходе из "Динамо".

- Мне 31 год, у меня есть амбиции побороться за место в сборной Украины и принять участие в грядущем чемпионате Европы. Это моя мечта и цель, для достижения которой необходимо получать постоянную игровую практику. Пообщавшись с главным тренером, понял, что в "Динамо" это будет сделать сложно. Поскольку у меня есть варианты продолжения карьеры в командах, где я получу больше игрового времени, посоветовался с руководством "Динамо", семьей и принял решение побороться за путевку на чемпионат Европы в составе сборной. Повторюсь, игровое время для меня очень важно. У меня нет никаких претензий ни к Мирче Луческу, ни к Игорю Суркису, мы расстаемся в хороших отношениях, с пониманием друг друга. Но сборная – это моя цель и мечта, которую я не могу предать.

- Уже известно, в каком клубе вы будете продолжать свою игровую карьеру?

- У меня есть два варианта, но пока не хотел бы называть команды. Думаю, все решится в ближайшие день-два. Остались некоторые детали, в которых я еще немного сомневаюсь, но определюсь в кратчайшие сроки и завтра или послезавтра уже подпишу контракт с новой командой.

- Вы провели в Киеве и в "Динамо" месяц, что почерпнули для себя за это время?

- Скажу честно, мне очень понравился тренировочный процесс в команде и те требования, которые тренерский штаб предъявляет футболистам. Киев – мой родной город, здесь моя семья, но, если ты не играешь, а просто находишься в команде, это приносит очень много мучений и разочарований, и время, проведенное дома, с семьей не способно их компенсировать. Поэтому мы и приняли такое решение. Надеюсь и верю в то, что Мирча Луческу приведет команду к большим успехам. Желаю "Динамо" только всего самого наилучшего, в частности, обязательно пройти в групповой этап лиги чемпионов в этом году. Мы расстаемся друзьями и сохраняем хорошие отношения. Что бы ни случилось, я всегда был и остаюсь болельщиком "Динамо", обязательно буду следить за выступлениями команды.