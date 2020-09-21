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СМИ: Кравец покинул Динамо после конфликта с Луческу
Игрок и тренер высказали взаимные претензии после матча с Львовом
"Динамо" объявило о
По информации Sport.ua, после матча 3-го тура с Львовом у Кравца и Мирчи Луческу произошел небольшой конфликт. Румынский тренер высказал игроку свое недовольство, Кравец – ответил и это не понравилось Мистеру. После разговора Луческу с Игорем Суркисом было принято решение разорвать двухлетний контракт с Кравцом.
Ранее СМИ сообщали, что контракт с Кравцом был разорван из-за его неудовлетворительной физической формы, а также потому, что переход игрока не был согласован с Мирчей Луческу.
В то же время, сам футболист заявил, что