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СМИ: Кравец покинул Динамо после конфликта с Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок и тренер высказали взаимные претензии после матча с Львовом

СМИ: Кравец покинул Динамо после конфликта с Луческу
Новина українською

"Динамо" объявило о расторжении контракта с украинским форвардом Артемом Кравцом, который только в августе вернулся в клуб.

По информации Sport.ua, после матча 3-го тура с Львовом у Кравца и Мирчи Луческу произошел небольшой конфликт. Румынский тренер высказал игроку свое недовольство, Кравец – ответил и это не понравилось Мистеру. После разговора Луческу с Игорем Суркисом было принято решение разорвать двухлетний контракт с Кравцом.

Ранее СМИ сообщали, что контракт с Кравцом был разорван из-за его неудовлетворительной физической формы, а также потому, что переход игрока не был согласован с Мирчей Луческу.

В то же время, сам футболист заявил, что не имеет претензий к Луческу и Суркису.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Артем Кравец Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (6)
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usovvictor (Kharkov)
21.09.2020 в 17:56
...навыдумывали..., что ему мешало показать форму, писал уже, что идет выбраковка, весь этот "контингент" "высокодумающих" за забор, на это место молодых и целеустремленных. Предвижу, что бразильцев и латино, ...ну если они дадут рывок команде, почему бы и нет. Есть человек имеющий с ними работать, есть условия и есть команда, которая, если увидят, что во благо, будет стремится к успеху. Динамо и так задержалось с успешной ротацией... Главное, чтобы издержек не было...
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+1
0
storm_ua (Николаев)
21.09.2020 в 17:46
Да ладно брехать. Это суркисиха так мстит кравцу. Луческу тут не причем. Ну да, играет конечно он ужасно, за время которое он был в турции. Уровень игровой упал ниже плинтуса.
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+2
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.09.2020 в 17:34
Цирк в ДК продолжается...
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+4
-5
Onside (Чернігів)
21.09.2020 в 17:41
А хіба були причини думати що він закнчився?)
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+6
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.09.2020 в 17:44
Да,с приходом Луческу цирк ДК заиграл новыми красками
+2
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.09.2020 в 17:44
Да,с приходом Луческу цирк ДК заиграл новыми красками
+1
-3


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