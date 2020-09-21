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Кравец может вернуться в Турцию

Премьер-лига
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Форвард получил предложение от Коньяспора

Кравец может вернуться в Турцию
Новина українською

Украинский форвард Артем Кравец, который разорвал контракт с "Динамо", может вернуться в турецкую Суперлигу.

Как сообщает Sporun Dibi, в подписании игрока заинтересован "Коньяспор".

Ожидается, что 31-летний украинец примет предложение турецкого клуба.

Напомним, что именно в чемпионате Турции играл Артем до своего возвращения в "Динамо" в августе этого года. Форвард защищал цвета "Кайсериспора".

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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев) Коньяспор (Конья)
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