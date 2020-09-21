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Кравец может вернуться в Турцию
Форвард получил предложение от Коньяспора
Украинский форвард Артем Кравец, который
Как сообщает Sporun Dibi, в подписании игрока заинтересован "Коньяспор".
Ожидается, что 31-летний украинец примет предложение турецкого клуба.
Напомним, что именно в чемпионате Турции играл Артем до своего возвращения в "Динамо" в августе этого года. Форвард защищал цвета "Кайсериспора".
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