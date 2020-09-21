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Севидов: Пятов останется №1 до окончания Евро, но ему уже сейчас нужно начинать искать замену

Премьер-лига
(2 голосов)

В двух турах УПЛ Каштру ставил в ворота Трубина

Севидов: Пятов останется №1 до окончания Евро, но ему уже сейчас нужно начинать искать замену
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов в эфире UA-Футбол прокомментировал игру голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина в матче с "Зарей" (2:2), а также дальнейшие перспективы Андрея Пятова в клубе и сборной.

"Обсуждать вратарскую позицию – это неблагодарное дело. Это особенная каста, и их развитие может идти скачками. Если Пятов будет вселять уверенность игрокам на поле и тренерскому штабу, он будет стоять. Пятов – номер один сейчас и в клубе и сборной, и другого варианта у Андрея Шевченко не будет до окончания Евро.

Ну а искать ему замену уже, наверное, пора, ведь ничто не вечно. Трубин с "Зарей" сыграл неплохо, а ведь с луганчанами всегда играть непросто. "Заря" всегда создает моменты – не всегда реализовывает, но всегда создает. Так что я не могу сказать , что это плохой матч для Трубина", - сказал Севидов.

Напомним, что Трубин в нынешнем сезоне УПЛ отстоял уже два матча, пропустив 1 гол от "Колоса" (3:1) и два от "Зари" (2:2).

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В статье: Андрей Пятов Заря (Луганск) Украина Александр Севидов Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Футбольный спам (Киев)
21.09.2020 в 19:59
Пятову уже давно надо было начать искать замену, он уже ничего не ловит, все что летит в створ все в сетку.
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