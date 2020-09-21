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Максимов: Два тура сыграли, вроде на первом месте. Против Александрии стоило себя еще раз проверить

Премьер-лига
(2 голосов)

Ворскла продолжает возглавлять турнирную таблицу

Максимов: Два тура сыграли, вроде на первом месте. Против Александрии стоило себя еще раз проверить
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал победу своей команды в 3-м туре УПЛ над "Александрией" (2:0).

"Два тура сыграли, вроде на первом месте. Сегодня стоило себя еще раз проверить. Ребята молодцы, имели достойный вид. Думаю, мы победили заслуженно. "Александрия" физически сильная команда, тем дороже эта победа для нас.

Сознательно отказались от высокого прессинга. Если бы мы пошли накрывать, все игроки были бы отыграны, поскольку они выходят в атаку через длинные передачи и за счет скоростных проходов отдельных исполнителей.

Всегда говорили, что лучшая оборона – это нападение. Стараемся забивать голы, тогда меньше шансов на то, что пропустим сами. Сегодня все удалось. Хочу поздравить свою команду с победой", – сказал Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов ФК Александрия
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (1)
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pilips111 (Чернигов)
21.09.2020 в 19:50
Это всё временно)
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