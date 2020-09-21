Селезнев: Я очень хорошо себя чувствую, общаясь по-украински во Львове

Форвард "Колоса" Евгений Селезнев в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу своей команды в выездном матче 3-го тура УПЛ с "Рухом" (2:1).

"Я очень хорошо себя чувствую, общаясь по-украински во Львове. Мне очень приятно вернуться в свою родную страну. Я неоднократно говорил, что хочу побить рекорд.

Очень приятно, что команда победила 2: 1. Это важнейшие три очка, что мы взяли", - сказал Селезнев.

Напомним, что Евгений входит в топ-3 лучших бомбардиров УПЛ (111 голов) после Сергея Реброва (123) и Максима Шацких (124).