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Селезнев: Я очень хорошо себя чувствую, общаясь по-украински во Львове
Форвард вернулся в УПЛ, чтобы побить рекорд
Форвард "Колоса" Евгений Селезнев в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Я очень хорошо себя чувствую, общаясь по-украински во Львове. Мне очень приятно вернуться в свою родную страну. Я неоднократно говорил, что хочу побить рекорд.
Очень приятно, что команда победила 2: 1. Это важнейшие три очка, что мы взяли", - сказал Селезнев.
Напомним, что Евгений входит в топ-3 лучших бомбардиров УПЛ (111 голов) после Сергея Реброва (123) и Максима Шацких (124).