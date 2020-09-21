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Селезнев: Я очень хорошо себя чувствую, общаясь по-украински во Львове

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард вернулся в УПЛ, чтобы побить рекорд

Селезнев: Я очень хорошо себя чувствую, общаясь по-украински во Львове
Новина українською

Форвард "Колоса" Евгений Селезнев в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу своей команды в выездном матче 3-го тура УПЛ с "Рухом" (2:1).

"Я очень хорошо себя чувствую, общаясь по-украински во Львове. Мне очень приятно вернуться в свою родную страну. Я неоднократно говорил, что хочу побить рекорд.

Очень приятно, что команда победила 2: 1. Это важнейшие три очка, что мы взяли", - сказал Селезнев.

Напомним, что Евгений входит в топ-3 лучших бомбардиров УПЛ (111 голов) после Сергея Реброва (123) и Максима Шацких (124).

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В статье: Евгений Селезнев Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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skif1927 (Динамо)
21.09.2020 в 20:34
А навіщо ви переклали ? Що ж стосується цього дегенерата, то воно за гривню і на івриті буде розмовляти...
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+1
-1
1_Rui_3 (Винница)
21.09.2020 в 20:31
Пока голами,как и редордом не пахнет
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0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
21.09.2020 в 20:45
Асист вже є. Бажання є. Час є.
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0
0


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