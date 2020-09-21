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Динамо хочет получить за Соля 3,5 млн евро. На форварда есть претенденты в Испании

Премьер-лига
(1 голосов)

Но переговоры идут тяжело

Динамо хочет получить за Соля 3,5 млн евро. На форварда есть претенденты в Испании
Новина українською

Киевское "Динамо" может продать испанского форварда Франа Соля, однако намерено выручить за него порядка 3,5 млн евро.

Именно столько киевляне заплатили за нападающего "Виллему II" в январе 2019-го.

Как сообщает Diario de Almeria, в игроке заинтересованы целый ряд испанский клубов, среди которых "Альмерия", "Сельта", "Вальядолид", "Эльче", "Тенерифе", "Эспаньол" и "Жирона".

В то же время некоторые испанские инсайдеры сообщают, что переговоры по игроку идут довольно тяжело.

Напомним, что контракт игрока с "Динамо" действует до конца 2023 года. В нынешнем сезоне форвард выходил на поле только два раза, отыграв в общей сложности 39 минут.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль
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Источник:
Diario de Almeria

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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
21.09.2020 в 21:33
учитывая, что практически все леги, которые уходили из Динамо, в новых клубах тут же заигрывали совсем по другому, не удивлюсь, если в этом сезоне забьет 10+ голов в новой команде ;)
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+2
-4
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
21.09.2020 в 21:42
100%! В следующем сезоне, вполне вероятно, станет лучшим бомбардиром и будет продан в десять раз дороже
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+2
-5
absurdlight (Kiev)
21.09.2020 в 22:28
Хотелось бы в это верить) Это нормальный фактор, когда футболист находит свой клуб, где от него есть польза. Таких примеров полно. Например, Иммобиле с Лацио до этого прокатился в Боруссию, потом Севилью и ничего не сложилось, а в прошлом сезоне набил 36 мячей только в серии А!
0
-1
absurdlight (Kiev)
21.09.2020 в 22:29
Я заметил, что Соль хорошо смотрится на поле, вот только в буквальном смысле.
+2
-1


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