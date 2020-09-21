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Динамо хочет получить за Соля 3,5 млн евро. На форварда есть претенденты в Испании
Но переговоры идут тяжело
Киевское "
Именно столько киевляне заплатили за нападающего "Виллему II" в январе 2019-го.
Как сообщает Diario de Almeria, в игроке заинтересованы целый ряд испанский клубов, среди которых "Альмерия", "Сельта", "Вальядолид", "Эльче", "Тенерифе", "Эспаньол" и "Жирона".
В то же время некоторые испанские инсайдеры сообщают, что переговоры по игроку идут довольно тяжело.
Напомним, что контракт игрока с "Динамо" действует до конца 2023 года. В нынешнем сезоне форвард выходил на поле только два раза, отыграв в общей сложности 39 минут.