Динамо хочет получить за Соля 3,5 млн евро. На форварда есть претенденты в Испании

Киевское " Динамо " может продать испанского форварда Франа Соля, однако намерено выручить за него порядка 3,5 млн евро.

Именно столько киевляне заплатили за нападающего "Виллему II" в январе 2019-го.

Как сообщает Diario de Almeria, в игроке заинтересованы целый ряд испанский клубов, среди которых "Альмерия", "Сельта", "Вальядолид", "Эльче", "Тенерифе", "Эспаньол" и "Жирона".

В то же время некоторые испанские инсайдеры сообщают, что переговоры по игроку идут довольно тяжело.

Напомним, что контракт игрока с "Динамо" действует до конца 2023 года. В нынешнем сезоне форвард выходил на поле только два раза, отыграв в общей сложности 39 минут.