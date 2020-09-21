Шаран: Александрия не может забить два матча подряд. Это большая проблема

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал поражение в 3-м туре УПЛ от "Ворсклы" (0:2) .

"После поражения "Минаю" мы настраивались только на победу. Честно говоря, я был доволен настроем на матч. Ребята отдавались максимально, но было много брака. Мало созданных моментов. Мы активно играли без мяча, но было много ошибок в защите.

Первый удар по нашим воротам был на 25-й минуте – "Ворскла" реализовала свой шанс. Немного пришлось больше раскрываться. Хотя не могу сказать, что "Ворскла" создала у наших ворот еще какие-то моменты. Были эпизоды, но после второго мяча было уже ясно, что этот матч, наверное, проиграем.

Хотя на один гол мы наиграли. Мы не можем забить два матча подряд, плюс без гола в спарринге с "Зарей". Это большая проблема. Хочется побеждать, будем работать", – сказал Шаран.