  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран: Александрия не может забить два матча подряд. Это большая проблема
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: Александрия не может забить два матча подряд. Это большая проблема

Премьер-лига
(1 голосов)

Старт горожан в УПЛ тяжело назвать удачным

Шаран: Александрия не может забить два матча подряд. Это большая проблема
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал поражение в 3-м туре УПЛ от "Ворсклы" (0:2).

"После поражения "Минаю" мы настраивались только на победу. Честно говоря, я был доволен настроем на матч. Ребята отдавались максимально, но было много брака. Мало созданных моментов. Мы активно играли без мяча, но было много ошибок в защите.

Первый удар по нашим воротам был на 25-й минуте – "Ворскла" реализовала свой шанс. Немного пришлось больше раскрываться. Хотя не могу сказать, что "Ворскла" создала у наших ворот еще какие-то моменты. Были эпизоды, но после второго мяча было уже ясно, что этот матч, наверное, проиграем.

Хотя на один гол мы наиграли. Мы не можем забить два матча подряд, плюс без гола в спарринге с "Зарей". Это большая проблема. Хочется побеждать, будем работать", – сказал Шаран.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Владимир Шаран ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Александрия

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...