Срна: Главная мечта - вернуться на Донбасс-Арену, сыграть снова перед полным стадионом

Директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна в эфире ТК "Футбол" поздравил президента клуба Рината Ахметова с Днем рождения и рассказал о своих мечтах.

"Президенту нужно здоровье и счастье. А мы все остальное сделаем, чтобы он был счастлив, чтобы он гордился "Шахтером", чтобы мы показывали хороший футбол. Мы знаем, насколько президент любит футбол и "Шахтер". Это его семья. Его ничего не может больше радовать, чем хорошая игра и победы "Шахтера". И трофеи.

Мечта остается - Лига чемпионов, Кубок УЕФА и вообще все, что можно. И на "Донбасс-Арене" играть, об этом даже не нужно говорить. Главная мечта - вернуться назад домой, на нашу любимую "Донбасс-Арену", сыграть снова перед полным стадионом.

Я просыпаюсь с мыслью, чтобы помочь "Шахтеру" и сделать его сильнее. С этой же идеей иду спать. Я с президентом общаюсь сколько надо и когда надо. Это может быть три раза в день, дважды за два дня. Зависит от того, какая у нас была игра, есть ли травмы. Сначала всегда делается анализ после игры, как команда сыграла, что сделать, чтобы стали сильнее. После каждой игры президент звонит и поздравляет. Дай Бог, чтобы и дальше поздравлял", - сказал Срна.