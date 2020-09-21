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Степаненко: Футбол - контактный вид спорта. Пусть арбитр ставит 10–15 пенальти в разные ворота

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Шахтера не согласен с решением арбитра по пенальти в матче с Зарей

Степаненко: Футбол - контактный вид спорта. Пусть арбитр ставит 10–15 пенальти в разные ворота
Новина українською

Вице-капитан "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о пенальти в матче 2-го тура УПЛ с "Зарей" (2:2).

"Я был на сто процентов уверен, что это ошибка судьи, и, посмотрев повтор, в этом убедился.

Эпизод развивался так: я бежал и смотрел на верховой мяч, увидел, что передо мной футболист, просто остановился, еще и специально развел руки в стороны. Я много лет в футболе и знаю, что, если ты ставишь руку на спину или делаешь какой-то толчок, это чревато нарушением правил. Я специально развел руки в стороны и остановился.

Если было малейшее касание моей груди и плеча футболиста, так в течение игры бывает 10–15 таких ситуаций. Тогда пусть арбитр ставит 10–15 пенальти в разные ворота. Это контактный вид спорта. Получается, доходит до того, что обороняющимся игрокам нельзя вступать в борьбу в штрафной площадке. В таком случае будет огромное количество пропущенных голов. Или для чего это делается? Я, если честно, не понимаю", - сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (6)
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Старый Олигарх (Tel Aviv )
21.09.2020 в 22:55
Молодчина, Степа!!! Все правильно сказал и по делу, в ТаТоТаке тоже самое сказали!! Лучший опорник Украины и лидер Шахтёра!!! Один из лучших футболистов Европы на своей позиции сейчас, на зависть всем дырявым!!! Шахтёр Чемпион!!!
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Vantala (Kharkiv)
21.09.2020 в 22:48
А кто ж честно скажет - да. я лошара, завалил чувака в штарфной и подвел команду. Поэтому мы тебя, степа, понимаем. Но можешь сильно не стараться - простить тебя может только твоя мама.
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ПетроФ (Луцьк)
21.09.2020 в 22:31
На жаль, хоч Степаненко найкращий опорник, але він вже не завжди встигає. Роки беруть своє. І з такою грою може не дожити до фінальної частини ЧЄ. Хоча поїде, такий собі тимоха-2.
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+3
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.09.2020 в 22:36
Він не найкращий, є Сидорчук - він значно кращий.
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+1
-2
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ПетроФ (Луцьк)
21.09.2020 в 22:54
Ще пару ігор Степаненко проведе на нинішньому рівні, тоді можна говорити що Сидорчук - найкращий.
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0
football_soccer (Украина)
21.09.2020 в 21:49
вызывает улыбку всегда, как Степаненко то влетит кому-то по ногам, или кого-то боднёт , а потом с таким невинным взглядом смотрит и говорит, что не понимает, где тут фол ))) Что есть, то есть ))
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+6
-3


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