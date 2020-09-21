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Степаненко: Футбол - контактный вид спорта. Пусть арбитр ставит 10–15 пенальти в разные ворота
Хавбек Шахтера не согласен с решением арбитра по пенальти в матче с Зарей
Вице-капитан "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о пенальти в
"Я был на сто процентов уверен, что это ошибка судьи, и, посмотрев повтор, в этом убедился.
Эпизод развивался так: я бежал и смотрел на верховой мяч, увидел, что передо мной футболист, просто остановился, еще и специально развел руки в стороны. Я много лет в футболе и знаю, что, если ты ставишь руку на спину или делаешь какой-то толчок, это чревато нарушением правил. Я специально развел руки в стороны и остановился.
Если было малейшее касание моей груди и плеча футболиста, так в течение игры бывает 10–15 таких ситуаций. Тогда пусть арбитр ставит 10–15 пенальти в разные ворота. Это контактный вид спорта. Получается, доходит до того, что обороняющимся игрокам нельзя вступать в борьбу в штрафной площадке. В таком случае будет огромное количество пропущенных голов. Или для чего это делается? Я, если честно, не понимаю", - сказал Степаненко.