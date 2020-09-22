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Удинезе интересуется 16-летним хавбеком Днепра-1 - СМИ

Премьер-лига
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Егор Ярмолюк на карандаше у итальянского клуба

Удинезе интересуется 16-летним хавбеком Днепра-1 - СМИ
Новина українською

Итальянский "Удинезе" активно интересуется 16-летним хавбеком "Днепра-1" Егором Ярмолюком, сообщает "Футбол 24".

По информации источника, итальянцы готовы как арендовать юного игрока, так и рассмотреть вариант с выкупом хавбека.

Напомним, что парень является воспитанником днепровской академии и в мае 2019 подписал профессиональный контракт с "Днепром-1".

В новом сезоне Ярмолюк провел за первую команду 14 минут в матче с "Ингульцом".

Также в концовке прошлого сезона хавбек установил исторический рекорд УПЛ среди полевых игроков – он вышел на поле в возрасте 16 лет и 140 дней.

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В статье: Удинезе (Удине) СК Днепр-1 Егор Ярмолюк
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Источник:
football24

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