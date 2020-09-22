Удинезе интересуется 16-летним хавбеком Днепра-1 - СМИ

Итальянский "Удинезе" активно интересуется 16-летним хавбеком " Днепра-1 " Егором Ярмолюком, сообщает "Футбол 24".

По информации источника, итальянцы готовы как арендовать юного игрока, так и рассмотреть вариант с выкупом хавбека.

Напомним, что парень является воспитанником днепровской академии и в мае 2019 подписал профессиональный контракт с "Днепром-1".

В новом сезоне Ярмолюк провел за первую команду 14 минут в матче с "Ингульцом".

Также в концовке прошлого сезона хавбек установил исторический рекорд УПЛ среди полевых игроков – он вышел на поле в возрасте 16 лет и 140 дней.