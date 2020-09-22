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Удинезе интересуется 16-летним хавбеком Днепра-1 - СМИ
Егор Ярмолюк на карандаше у итальянского клуба
Итальянский "Удинезе" активно интересуется 16-летним хавбеком "
По информации источника, итальянцы готовы как арендовать юного игрока, так и рассмотреть вариант с выкупом хавбека.
Напомним, что парень является воспитанником днепровской академии и в мае 2019 подписал профессиональный контракт с "Днепром-1".
В новом сезоне Ярмолюк провел за первую команду 14 минут в матче с "Ингульцом".
Также в концовке прошлого сезона хавбек установил исторический рекорд УПЛ среди полевых игроков – он вышел на поле в возрасте 16 лет и 140 дней.