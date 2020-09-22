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Испанский клуб начал переговоры с Динамо по поводу Франа Соля

Премьер-лига
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Испанский клуб начал переговоры с Динамо по поводу Франа Соля
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Нападающий киевского "Динамо" испанец Фран Соль заинтересовал клуб Сегунды "Тенерифе".

Клуб хочет арендовать форварда, а спортивный директор Хуан Карлос Кордеро уже начал переговоры с" бело-синими", акцентирует Marca.

Интерес к Солю проявляли также "Сельта", "Альмерия", "Вальядолид" и "Эльче".

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Киевский клуб хочет продать испанца за 3,5 млн евро.

"Тенерифе" в прошлом сезоне занял 12 место в Сегунде.

Трансфермаркт оценивает Франа Соля в 2 млн евро, его контракт с киевским "Динамо" действует до конца 2023 года.

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В статье: Динамо (Киев) Фран Сол Франсиско Соль
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