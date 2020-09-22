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Испанский клуб начал переговоры с Динамо по поводу Франа Соля
Есть еще 4 заинтересованные
Нападающий киевского "
Клуб хочет арендовать форварда, а спортивный директор Хуан Карлос Кордеро уже начал переговоры с" бело-синими", акцентирует Marca.
Интерес к Солю проявляли также "Сельта", "Альмерия", "Вальядолид" и "Эльче".
Киевский клуб хочет продать испанца за 3,5 млн евро.
"Тенерифе" в прошлом сезоне занял 12 место в Сегунде.
Трансфермаркт оценивает Франа Соля в 2 млн евро, его контракт с киевским "Динамо" действует до конца 2023 года.
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