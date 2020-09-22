Матч Колос - Ингулец будет перенесен - СМИ

Из-за участия " Колоса " в Лиге Европы его матч с "Ингульцом" перенесен с 27 сентября на более поздний срок, сообщает meta-ratings.

Игра коваливцев в Лиге Европы (противостояние состоит из одного матча) на выезде с хорватской "Риекой" состоится в четверг, 24 сентября. Начало в 21:45.

Поединок "Колос" - "Ингулец" должен был состояться в Коваливке в воскресенье, 27 сентября, в 19:30.

После 3 туров "Колос" занимает 3 место в УПЛ, а "Ингулец" - на 10 позиции.