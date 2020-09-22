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Матч Колос - Ингулец будет перенесен - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за матча ЛЕ

Матч Колос - Ингулец будет перенесен - СМИ
Новина українською

Из-за участия "Колоса" в Лиге Европы его матч с "Ингульцом" перенесен с 27 сентября на более поздний срок, сообщает meta-ratings.

Игра коваливцев в Лиге Европы (противостояние состоит из одного матча) на выезде с хорватской "Риекой" состоится в четверг, 24 сентября. Начало в 21:45.

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Поединок "Колос" - "Ингулец" должен был состояться в Коваливке в воскресенье, 27 сентября, в 19:30.

После 3 туров "Колос" занимает 3 место в УПЛ, а "Ингулец" - на 10 позиции.

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В статье: Лига Европы УПЛ Риека Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (3)
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sergio07 (Запоріжжя)
22.09.2020 в 09:32
За змістом статті стало зрозуміло, матч перенесений з 27 числа на 27 число. Це як?
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+1
-1
Hanter44 (Baburka)
22.09.2020 в 09:35
С бодуна! Не иначе.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.09.2020 в 09:16
А Десні що, з Вольфсбургом зарахують поразку за неприбуття?)
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0
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