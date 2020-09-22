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Матч Колос - Ингулец будет перенесен - СМИ
Из-за матча ЛЕ
Из-за участия "
Игра коваливцев в Лиге Европы (противостояние состоит из одного матча) на выезде с хорватской "Риекой" состоится в четверг, 24 сентября. Начало в 21:45.
Поединок "Колос" - "Ингулец" должен был состояться в Коваливке в воскресенье, 27 сентября, в 19:30.
После 3 туров "Колос" занимает 3 место в УПЛ, а "Ингулец" - на 10 позиции.
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Источник:meta-ratings
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Комментарии (3)
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sergio07 (Запоріжжя)
22.09.2020 в 09:32
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Hanter44 (Baburka)
22.09.2020 в 09:35
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.09.2020 в 09:16
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