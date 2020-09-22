Кризис Александрии, тенденции Десны, возвращение Зари. Эксперты о третьем туре УПЛ

Бывший тренер "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с экс-арбитром ФИФА Сергеем Шебеком деляться впечатлениями от матчей третьего тура, в котором сразу несколько фаворитов потеряли очки.

"Днепр-1" - "Мариуполь" 1:2

Сергей Шебек: Этот матч был очень похож на поединок "Арис" - "Колос". И счет такой же. Хозяева днепряне, как и греки, много атаковали, владели инициативой, а гости азовцы, как коваливцы грамотно и дисциплинированно оборонялись, играя эффективно на контратаках. В Салониках Новак забил головой после стандарта, и в Днепре Сагуткин также.

Нужно сказать, что с первых минут "Днепр-1" завладел территорий на половине поля гостей, создавал давление, порой загоняя игроков "Мариуполя" в штрафную чуть ли не всей командой. Было много прострелов, навесов, но выжать так и ничего не смог. Не было главного - последнего паса или завершающего удара.

"Мариуполь" стойко оборонялся, играл в защите плотно, выжидая шанс в быстрых контратаках. Такой подвернулся на 27-й минуте после ошибки Ди Франко. Бондаренко за счет индивидуального мастерства обыграл защиту и великолепно забил. Ди Франко в "Карпатах" выделялся, но перейдя в "Днепр" для усиления полностью потерялся. И это не только в этом матче, а с момента его прихода.

Вторая 45-минутка была под копирку первой. Опять хозяева активно атакуют, применяют высокий прессинг, много играют через фланги. Одна из атак наконец-то приносит им успех. Дубинчак прострелил в штрафную, где Хобленко нашел нужную точку для встречи с мячом. Казалось еще немного, и забьют второй, но получили в свои ворота.

После пропущенного мяча у хозяев оставалось 15 минут, хотя бы матч свести в ничью. Желание забить безусловно было, но не было возможности. "Мариуполь" выстоял, выдержал давление, показав игровую выучку, дисциплину и самоотдачу, за что и был вознагражден победой, которую нельзя назвать случайной. Хотя ничейный результат был бы для обеих команд справедливым итогом. "Днепру-1" не хватило эффективности реализации в последней фазе многочисленных атак, и удачи. По сравнению с последней игрой против "Олимпика" днепряне действовали лучше и смотрелись интересней.

"Александрия" - "Ворскла" 0:2

Александр Севидов: У александрийцев наблюдается кризис жанра. Наверное, не хватает новых и свежих идей. Да, в душах футболистов остался характер, но игры нет. Хотя первых 15-20 минут мы увидели старую-добрую "Александрию", игроки которой все выжигают. Затем игра выровнялась, полтавчане грамотно сыграли в обороне, выждали, вытерпели, построив игру на контратаках, использовали свои моменты. "Ворскла" становится опытной командой, умеет делать ставку на результат, иногда даже в ущерб красоте футбола. Может и "Александрия на свой гол наиграла, но нужно признать, что полтавчане заслуженно победили. Видно, "Ворскла" с приходом Максимова сильно прибавила, играет очень организовано, поэтому и не удивительно, что набирает очки. Три выигрыша в трех стартовых турах - отличный результат. Ну а "Александрии" тяжело дается начало чемпионата. И такое наблюдается в течение последних двух сезонов. Когда увидим прежнюю бойцовскую, с характером команду, пока неизвестно.

"Ингулец" - "Десна" 1:1

Александр Севидов: Игра оставила неоднозначное впечатление. "Десна" владела почти полным преимуществом, не позволив ничего создать хозяевам. Но редкая вылазка петровцев превратилась в гол-красавец Ситчинавы. Это единственный игрок, который изредка угрожал воротам соперника.

"Ингулец" понимая, что в мастерстве им еще тяжело тягаться с "северянами", построили игру на строгой дисциплине в обороне, проявили характер и в страсти не уступить, нивелировав класс "Десны". Они сознательно отдали инициативу, дали возможность контролировать мяч в середине поля, но когда "Десна" приближалась к воротам гостей, то часто возникали трудности в созидательной фазе. И лишь в компенсированное время "Ингулец" позволил создать голевой момент в своей штрафной площадке, но слабая реализация нападающим Будковским и счастье помогло петровцам сохранить ничью.

"Десна", как и в прошлом чемпионате, теряет очки с заведомо более слабыми командами, чем она. Вальяжная и спокойная игра привела к ничейному результату. Такие команды как "Ингулец", которые бьются, показывают характер, и в дальнейшем будут наказывать "Десну" за "успокоительный" футбол. Ничью "Игнулец" отстоял.

"Динамо" - "Львов" 3:1

Сергей Шебек: В первом тайме было трудно определить, где "Динамо", а где "Львов", кто в какой форме играет? Настолько "бело-синие" выглядели блекло, слабо и неприглядно, даже не верилось - неужели мы видим игроков, одетых в футболки "Динамо". Всем казалось, что киевляне без проблем еще в первом тайме, даже резервным составом разберутся с самой слабой командной элиты. И футболисты также думали, что смогут обыграть львовян, перемещаясь пешком по полю. Они позволили сопернику выглядеть достойно. Ни скоростей, ни движения, ни одной комбинации в исполнении хозяев - ничего этого не было. И лишь под конец тайма первый удар в створ ворот голкипера "Львова".

Видя такое безобразное отношение игроков полузащиты, Мирча Луческу, который дал им шанс проявить себя, выпустил основных хавбеком. Тренер наверняка понял, что оказывается у "Динамо" с глубиной запаса большие проблемы. Да, выиграли, можно сказать вымучили победу, забив лишь в концовке и в компенсированное время. Но такая победа отставляет много вопросов.

"Динамо", привыкнув играть в последнее время от обороны, совсем разучилось играть на атаку. Не могут создавать моменты, не умеют созидать. Несмотря на то, что во втором тайме вышла основа, игра команды была такой же невыразительной и беззубой. Такие команды как "Львов" нужно обыгрывать легко и на классе. Единственный, кто приятно порадовал, так это Шапаренко за классное исполнение штрафного и за утонченный голевой пас на Сурпягу. Также нужно отметить Бущана, показавшего искусство первого паса. Две его передачи на 60 метров прямо в ноги Цыганкову были украшением матча. В первом случае он вывел Виктора один на один с вратарем "Львова", но момент был упущен. А так и вспомнить больше нечего.

"Олимпик" - "Минай" 3:0

Сергей Шебек: Первый матч дома "Минай" сыграл и победил на эйфории от попадания в Премьер-лигу. И теперь было интересно посмотреть, как будут выглядеть и какую схему игры закарпатцы выберут на выезде. Несколько удивило смелое решение Кобина играть в три защитника, что подразумевало больший акцент на атаку. Но в атаке не преуспели, и в защите три пропустили. Чтобы играть по такой схеме, нужно иметь квалифицированных исполнителей, но пока с этим трудно.

Хотя первый тайм вплоть до 30-й минуты прошел в равной борьбе, команды стремились действовать в атакующей манере, использовали для атак фланги, откуда следовали подачи и простерли. В последние 15 минут перед перерывом "Олимпик" постепенно перехватил инициативу, начал навязывать свою игру и забили. Этот гол можно записать на Шахаба, хотя и был рикошет от Тейшеры.

После перерыва минайцы попробовали выровнять игру в свою пользу, создали опасный момент, где Меличенко не хватило ловкости и быстроты, чтобы опередить защитника. И вскоре пропустили второй мяч. Шахаб оказался в нужном месте, сыграл головой на добивание, чем и похоронил надежды гостей хотя бы на очко. Затем иранец еще раз показал, свою полезность и эффективность, сделав счет 3:0. Можно сказать, сейчас "олимпийцы" даже зависимы от его игры.

В случае с "Олимпиком" видно, что тренер дает установку команде получать удовольствие от футбола, а результат придет. Как и в матче с "Днепром-1", ключевую роль играет трио креативных и техничных легионеров: Шахаб, Тейшера и Бенито. От них многое зависит, вокруг них строится игра. Заслуженная и уверенная победа "Олимпика".

"Заря" - "Шахтер" 2:2

Александр Севидов: Это была самая зрелищная игра с начала чемпионата. "Заря" показала тот футбол, который нравится болельщикам. Первый тайм "горняки" провалили, вышли немного расслабленными. Видимо, большая пауза не пошла им на пользу, почти месяц не имели игровой практики. Поэтому действовали инертно, не спеша, как будто были уверенны в своей победе. "Заря" напомнила себя образца прошлого чемпионата. "Шахтер" впереди действовал инертно, можно считать играл 80 минут без Мораеса, которого не было видно. Он не принес никакой пользы. Только в последней пятиминутке матча "Шахтер" проявил настойчивость и желание победить. Именно настроя им и не хватило, чтобы взять свои три очка. Они не были похожи на себя. И в этом заслуга "Зари", которая действовала активно, без страха и боязни перед грандом. Молодцы!

После двух невыразительных поединков и двух поражений, несмотря на финансовые проблемы в клубе, настроились, вышли, дали бой и порадовали качественной игрой. Каждая из команд могла победить, но вышла заслуженная боевая ничья. "Заря" в очередной раз показала, что она может играть на равных с "Шахтером", а это могут себе позволить не все команды. Этот матч должен положить начало налаживанию отношений внутри клуба, ибо с командой у Виктора Скрипника все в порядке.

"Рух" - "Колос" 1:2

Александр Севидов: Первый тайм показал, кто сильнее. У "Руха" абсолютно ничего не получалось, не было агрессии, не могли навязать борьбу, и сразу же приняли роль неудачника. Против боевой команды, такой как коваливцы, нельзя играть в академичный футбол. Нужно противопоставить такую же жесткую игру, тогда может что-то и получится. Хозяева не создали ни одного опасного момента, кроме утешительного гола с пенальти.

"Колос" более опытная команда, поэтому во втором тайме "засушил" игру, действуя по счету. Возле своих ворот не позволили ничего создать, и в то же время могли увеличить преимущество. Пока "Рух" остается сладкой булочкой для других коллективов. У команды есть все условия для развития, но нет главного – игры. Сейчас в среду если еще и проиграют "Шахтеру", то команда может попасть в психологическую яму. Через мои руки прошло много нынешних футболистов "Руха", знаю хорошо руководство клуба, поэтому мне не безразлична судьба команды. Желаю им быстрее адаптироваться в Премьер-лиге, укрепиться и выполнить поставленную задачу - закрепиться в элите.