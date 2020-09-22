  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Евгений Красников: Роману Абрамовичу в Металлисте понравились двое игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евгений Красников: Роману Абрамовичу в Металлисте понравились двое игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Случайно попал на матч в Харькове

Евгений Красников: Роману Абрамовичу в Металлисте понравились двое игроков
Новина українською

Президент и основатель харьковского "Металла" Евгений Красников вспомнил, как владелец лондонского "Челси", российский бизнесмен Роман Абрамович посетил матч "Металлиста" с "Сампдорией" (2:1) в октябре 2010-го.

Абрамович приезжал в Украину, я так понял, они здесь фильм снимали о Ландау. Он приехал на фильм, а мы тут как раз играем с "Сампдорией". Он пошел на этот матч, который вышел феерическим. Нам забили гол, потом Тайсон сравнял и стал лучшим игроком матча.

Читайте такжеПапа Гуйе и Алексей Чичиков покидают Днепр-1

Итальянцы начали бить Тайсона. Они все время его изучают, все время его бьют. И Тайсон не выдерживает - и кому-то по щеке. Кассано начал бегать за арбитром, четвертый подсказал, что действительно был удар. Ну ... он не сильно, а провел.

Тайсону дают красную, мы вдесятером. Затем Эдмар отдает пас, Олейник подает - Клейтон через себя забивает гол. И там такая феерия! Абрамович видел матчи "Челси", АПЛ, все дела, а приезжает, будто обычный матч ЛЕ, а тут такой сюжет закрутился!

Абрамович тогда сказал, что ему больше всего понравились Папа Гуйе и Тайсон. И эти футболисты впоследствии заиграли.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Олейник Тайсон Папа Гуйе Антонио Кассано Роман Абрамович Евгений Красников Металлист (Харьков) Челси (Лондон) Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Колумб (Святогорск)
22.09.2020 в 13:05
к чему зто напечатано
Ответить
+1
0
avatar
K-Spirit (Киев)
22.09.2020 в 11:08
И как им теперь в гареме у Абрамовича? Не больно?
Ответить
+2
-4
ffggpl (Харьков)
22.09.2020 в 11:21
Не завидуй!
Ответить
+2
0
Hanter44 (Baburka)
22.09.2020 в 11:21
Ну дурень! Ой ,какой дурень! Неужели такие еще встречаются?
Ответить
+2
0
мы за динамо (киев)
22.09.2020 в 11:34
в козломордіях і бабуркастанах повнісінько. і в ландони ще експортують
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...