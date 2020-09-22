Евгений Красников: Роману Абрамовичу в Металлисте понравились двое игроков

Президент и основатель харьковского "Металла" Евгений Красников вспомнил, как владелец лондонского "Челси", российский бизнесмен Роман Абрамович посетил матч "Металлиста" с "Сампдорией" (2:1) в октябре 2010-го.

Абрамович приезжал в Украину, я так понял, они здесь фильм снимали о Ландау. Он приехал на фильм, а мы тут как раз играем с "Сампдорией". Он пошел на этот матч, который вышел феерическим. Нам забили гол, потом Тайсон сравнял и стал лучшим игроком матча.

Итальянцы начали бить Тайсона. Они все время его изучают, все время его бьют. И Тайсон не выдерживает - и кому-то по щеке. Кассано начал бегать за арбитром, четвертый подсказал, что действительно был удар. Ну ... он не сильно, а провел.

Тайсону дают красную, мы вдесятером. Затем Эдмар отдает пас, Олейник подает - Клейтон через себя забивает гол. И там такая феерия! Абрамович видел матчи "Челси", АПЛ, все дела, а приезжает, будто обычный матч ЛЕ, а тут такой сюжет закрутился!

Абрамович тогда сказал, что ему больше всего понравились Папа Гуйе и Тайсон. И эти футболисты впоследствии заиграли.