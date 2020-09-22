Премьер-лига
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Официально: Александр Филиппов перешел из Десны в бельгийский клуб
1,5 млн евро
Нападающий "
Александр провел 125 матчей в составе "Десны" и забил 48 голов.
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Мы очень благодарны Александру и искренне желаем успеха в дальнейшей карьере! Уверены, Филиппов заслужил новые вызовы, и впереди будут и матчи в составе сборной. Успехов, Саша! Чернигов тебя любит!, - поблагодарили северяне футболиста.
В то же время об усилении новым игроком сообщил и Твиттер бельгийского "Сент-Трюйдена".
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Источник:Телеграм Десни
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Комментарии (8)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.09.2020 в 13:30
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MIHMIH (Полтава)
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simargl (Чернигов)
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