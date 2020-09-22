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Официально: Александр Филиппов перешел из Десны в бельгийский клуб

Премьер-лига
(6 голосов)

1,5 млн евро

Официально: Александр Филиппов перешел из Десны в бельгийский клуб
Новина українською

Нападающий "Десны" Александр Филиппов переходит в бельгийский "Сент-Трюйден", сообщает телеграм черниговцев.

Александр провел 125 матчей в составе "Десны" и забил 48 голов.

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Мы очень благодарны Александру и искренне желаем успеха в дальнейшей карьере! Уверены, Филиппов заслужил новые вызовы, и впереди будут и матчи в составе сборной. Успехов, Саша! Чернигов тебя любит!, - поблагодарили северяне футболиста.

В то же время об усилении новым игроком сообщил и Твиттер бельгийского "Сент-Трюйдена".

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В статье: Десна (Чернигов) УПЛ Александр Филиппов Сент-Трюйден трансфер
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Источник:
Телеграм Десни

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Комментарии (8)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.09.2020 в 13:30
Молодець, може тепер за 1.5 млн.є хоч турнірну таблицю відновлять на Гагаріна, яка до речі була ще у 2-й лізі.
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0
0
MIHMIH (Полтава)
22.09.2020 в 12:13
Поздравляю. Молодец. Заслужил.
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
22.09.2020 в 11:50
Спасибо ,Саша , за годы проведённые в Десне. Смотрел интервью в котором Филлипов рассказал , что заключил зимой новый контракт с Десной , потому что не хотел уходить свободным агентом. Клуб дал ему крылья и он посчитал своим долгом отблагодарить команду перед возможным трансфером. Человеческие качества и профессионализм на высшем уровне!!! Все будет хорошо, в 27 жизнь в футболе только начинается , как у Варди , например !!!! Удачи и побед !!!!
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+1
-3
prockop4uck (Киев)
22.09.2020 в 11:38
Все же это успех. Нашим клубам продать хоть что-то явление неординарное, а здесь премьер-лиговый новичек продал не молодого игрока минимум за лям. Круто же.
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
22.09.2020 в 11:22
Збирнои?
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0
-2
MaximSK (Киев)
22.09.2020 в 11:22
Надеюсь там будет играть в основе и получит вызов в сборную Украины
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+4
0
can (Торонто, Львов)
22.09.2020 в 11:22
Парень заслужил, хотя Десне его будет не хватать.
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+4
0
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simargl (Чернигов)
22.09.2020 в 11:52
Его уже не хватает. Но должны заиграть Мудрик и Шевцов. Хотя Шевцову еще надо очень много работать !!
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0
-3


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