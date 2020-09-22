Официально: Александр Филиппов перешел из Десны в бельгийский клуб

Спасибо ,Саша , за годы проведённые в Десне. Смотрел интервью в котором Филлипов рассказал , что заключил зимой новый контракт с Десной , потому что не хотел уходить свободным агентом. Клуб дал ему крылья и он посчитал своим долгом отблагодарить команду перед возможным трансфером. Человеческие качества и профессионализм на высшем уровне!!! Все будет хорошо, в 27 жизнь в футболе только начинается , как у Варди , например !!!! Удачи и побед !!!!