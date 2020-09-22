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Евгений Морозко рассказал, с какой целью Селезнев пришел в Колос

Премьер-лига
(3 голосов)

"Если считает, что 13 голов за сезон - это легко, пусть попробует!"

Евгений Морозко рассказал, с какой целью Селезнев пришел в Колос
Новина українською

Полузащитник "Колоса" Евгений Морозко поделился мыслями о нападающем Евгение Селезневе, который недавно перешел из Турции к ковалевцам.

Посвящения, как такового, не было. В коллектив влился, конечно. Это опытный футболист, способный передать опыт молодым игрокам. На тренировках подсказывает, объясняет. Разбавил коллектив - шутки, быль. Это также большой плюс.

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Он пришел к нам, чтобы установить свой бомбардирский рекорд. Такая цель у него. Думаю, что все получится. Главное, чтобы работал и реализовывал свои моменты. Если считает, что забить 13 голов за сезон - это легко, пусть попробует. Я могу пожелать ему только удачи.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка) Евгений Морозко
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
22.09.2020 в 13:21
Пришел в Колос семью кормить:)) Других целей у тунца не было и не будет.
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+1
0
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okolegko (Київ)
22.09.2020 в 13:27
Так він же заявив, що може дозволити собі заправку купити. Для власного автомобіля. Мабуть вирішив перед молоддю похизуватися, який він селезень
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+1
0
Lion Killer (Львів)
22.09.2020 в 13:00
Морозко сам може стрельнути більше 10. Додає постійно
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+1
0
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simargl (Чернигов)
22.09.2020 в 12:59
Пока пешеход. Пусть пробует. Вон хорваты на горизонте ))
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+2
0
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Siren05 (Мариуполь)
22.09.2020 в 12:49
Если хотя бы 5 забьёт - это будет успех для него...
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0


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