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Евгений Морозко рассказал, с какой целью Селезнев пришел в Колос
"Если считает, что 13 голов за сезон - это легко, пусть попробует!"
Полузащитник "
Посвящения, как такового, не было. В коллектив влился, конечно. Это опытный футболист, способный передать опыт молодым игрокам. На тренировках подсказывает, объясняет. Разбавил коллектив - шутки, быль. Это также большой плюс.
Он пришел к нам, чтобы установить свой бомбардирский рекорд. Такая цель у него. Думаю, что все получится. Главное, чтобы работал и реализовывал свои моменты. Если считает, что забить 13 голов за сезон - это легко, пусть попробует. Я могу пожелать ему только удачи.