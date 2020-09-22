Евгений Морозко рассказал, с какой целью Селезнев пришел в Колос

Полузащитник " Колоса " Евгений Морозко поделился мыслями о нападающем Евгение Селезневе, который недавно перешел из Турции к ковалевцам.

Посвящения, как такового, не было. В коллектив влился, конечно. Это опытный футболист, способный передать опыт молодым игрокам. На тренировках подсказывает, объясняет. Разбавил коллектив - шутки, быль. Это также большой плюс.