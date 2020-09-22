Иванисеня высказался о потере Зарей 4 игроков основы

Полузащитник " Зари " Дмитрий Иванисеня прокомментировал ничью с "Шахтером" (2:2).

- У нас всегда получаются хорошие матчи как с "Динамо", так и с "Шахтером". Добились результата после двух поражений. Нам нужно было почувствовать это. С хорошим соперником хорошо сыграть. Обязательно получить положительный результат.

- Было ли приятно наконец сыграть с болельщиками? Довольны, что добились ничьей?

- Если честно, большая разница, когда матч с болельщиками и без. Перед самым матчем, когда из отеля выехали, вспомнил, что мы играем с болельщиками, обрадовался. Очень рады, что они вернулись. Надеемся, что тенденция с количеством фанов на стадионе будет расти, будут еще больше позволять посещать стадионы.

- Когда наступит момент, когда скажете, что потеря Михайличенко, Чеберко, Тымчика и Леднева - несущественная?

- Этот момент уже наступил. Они ушли, это история нашего клуба. Нам было хорошо с ними играть, но нужно двигаться дальше. Клуб не стоит на месте, как и игроки. Не бывает незаменимых игроков.

- До старта в группе ЛЕ выйдет ли на пик "Заря", будет ли готова играть каждые 3-4 дня?

- Сейчас мы не думаем о ЛЕ. У нас сейчас в каждом матче стоит задача - набирать очки и улучшать нашу игру. Когда будет ЛЕ, тогда и будем думать об этом.